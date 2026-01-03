Poze koje potiču stimulaciju G-točke i jači osjećaj zadovoljstva

G-točka se često doživljava kao mit jer je mnogima teško dokučiva, no uz bolje upoznavanje vlastitog tijela može postati lako dostupna. Njezina točna lokacija razlikuje se od osobe do osobe, a najčešće se nalazi na prednjem zidu vagine
Istraživanja pokazuju da velikom broju žena upravo unutarnja stimulacija olakšava postizanje orgazma ili ga čini intenzivnijim. U stvari, više od 70 posto žena, prema istraživanju iz 2015., izjavilo je da im je potrebna neka vrsta unutarnjeg dodira kako bi doživjele orgazam tijekom seksa ili da takav dodir čini orgazam mnogo boljim. Želite li isprobati, ovih 8 poza olakšat će put do G-točke i udvostručiti užitak.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
PODIGNUTA MISIONARSKA POZA. Kako: Kao kod klasične misionarske poze, partner koji prima leži na krevetu raširenih nogu, a partner koji penetrira iznad njega, no u ovom slučaju partner koji prima ima jastuk ispod stražnjice kako bi zdjelica bila podignuta. Partner koji penetrira ulazi i izlazi kontrolirajući pokrete i ritam kao u standardnoj misionarskoj pozi.
Zašto: S jastukom ispod stražnjice zapravo omogućujete da ono što uđe u vaginu dodirne i protrlja vašu G-točku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POZA ŽLICA RAŠIRENIH NOGU. Kako: Zauzmite tipičnu pozu žlice, kod koje partner koji prima leži na jednom boku, a partner koji penetrira na istom boku iza njega te ulazi odostraga. U ovom slučaju, promjena je samo u tome što partner koji prima gornju nogu podiže i polaže na partnerov bok.
Zašto: Širenje prostora između vaših nogu širi i vašu vaginu, što omogućuje dublju stimulaciju i veće izglede za dodirivanje G-točke. Također, ova poza omogućuje da istodobno stimulirate klitoris izvana, što vas može dovesti do neslućenih vrhunaca.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KAUBOJKA. Kako: Klasična poza u kojoj je partner koji prima gore i sjedi na partneru koji penetrira i koji leži na leđima. Noge primatelja su sa svake strane bokova partnera koji penetrira, a licem su okrenuti jedno prema drugome.
Zašto: U ovom scenariju vi imate punu kontrolu nad kutom i dubinom penetracije jer možete mijenjati položaj svoje zdjelice. Drugim riječima, možete eksperimentirati pomičući kukove lijevo, desno ili kružeći njima kako biste otkrili u kojem položaju penis može vršiti pritisak na G-točku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POZA NA RUBU KREVETA. Kako: U ovoj pozi partner koji prima leži na krevetu, tako da je stražnjica položena uz sam rub kreveta, a noge na ramenima partnera koji penetrira dok stoji ispred kreveta. Okrenuti su licem jedan prema drugome. Zašto: Položaj s nogama podignutim u zrak omogućuje dublju penetraciju, a partner koji stoji može prilagoditi svoje pokrete ovisno o onome što vam pruža najveći užitak.
| Foto: Photographer: Alexandre Zveiger
SRETNA BEBA. Kako: Partner koji prima leži na krevetu licem okrenut prema gore, s obje noge podignute prema stropu i savijenima u koljenima držeći se prstima za stopala. Partner koji penetrira naginje se nad njim kao u klasičnoj misionarskoj pozi.
Zašto: I ova poza omogućuje da penis prodre što dublje u vaginu i dodirne G-točku. Želite li slobodne ruke, možete noge prebaciti preko ramena partnera, a slobodnim rukama istodobno vibratorom podraživati klitoris izvana.
| Foto: Vadym Drobot
LEŽEĆA DOGGY POZA. Kako: Ova je poza identična uobičajenoj doggy pozi, samo što partner koji prima leži na trbuhu, a partner koji penetrira ne stoji, nego leži na njemu i prodire odostraga.
Zašto: Ugao penetracije do kojeg dolazi kad oba partnera leže jedan na drugome, licima okrenuti prema dolje, stvara više pritiska na unutarnje strukture, uključujući prednju stijenku vagine, gdje se nalazi G-točka. Osim toga, djeluje kao mnogo intimnija verzija klasične doggy poze, što bi se mnogim parovima moglo svidjeti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LOTUS POZA. Kako: Partner koji penetrira sjedi prekriženih nogu na krevetu ili podu, a partner koji prima sjedi u njegovu krilu, okrenut prema njemu te ga obavija rukama i nogama, kao u velikom zagrljaju.
Zašto: Zbog kuta penetracije u ovoj pozi penis će biti prirodno usmjeren prema pupku, a to znači i više izgleda da dodirne G-točku. I u ovom slučaju vi možete kontrolirati brzinu i dubinu penetracije te eksperimentirati tražeći položaj i kut koji će vam donijeti najveći užitak.
| Foto: 123RF
IGRAČKA I JEZIK. Kako: Ovo nije poza za penetracijski seks, ali je odlična za stimulaciju G-točke. Partner koji penetrira uvodi vibrator u vaginu jednom rukom, dok istodobno jezikom stimulira klitoris. Oba partnera pritom mogu biti u položaju koji im je najudobniji.
Zašto: Poigrajte se s partnerom i zajedno otkrijte kako najbolje stimulirati G-točku.
| Foto: 123RF