Poze koje potiču stimulaciju G-točke i jači osjećaj zadovoljstva

LOTUS POZA. Kako: Partner koji penetrira sjedi prekriženih nogu na krevetu ili podu, a partner koji prima sjedi u njegovu krilu, okrenut prema njemu te ga obavija rukama i nogama, kao u velikom zagrljaju. Zašto: Zbog kuta penetracije u ovoj pozi penis će biti prirodno usmjeren prema pupku, a to znači i više izgleda da dodirne G-točku. I u ovom slučaju vi možete kontrolirati brzinu i dubinu penetracije te eksperimentirati tražeći položaj i kut koji će vam donijeti najveći užitak. | Foto: 123RF