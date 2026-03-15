Poze u intimnom odnosu koje morate isprobati ako ste nesigurni oko svojeg tijela

Ako se ponekad osjećate nesigurno zbog svog tijela tijekom intimnog odnosa, niste jedini. Tako se osjeća većina ljudi. Postoje načini da se osjećate opuštenije. Određene poze jako podižu samopuzdanje, a nije i nužno da budete potpuno goli
U nastavku pogledajte idealne seks poze ako ste nesigurni oko svojeg tijela.
MISIONARSKA POZA U ovoj pozi partnerica leži na leđima, dok je partner iznad nje. To je jedna od najpoznatijih i najjednostavnijih seksualnih poza. Prednost je što partner uglavnom vidi lice, pa se pažnja usmjerava na kontakt očima i emocije. Zbog toga se mnoge osobe osjećaju sigurnije i opuštenije u vlastitom tijelu. Također omogućuje dodatnu stimulaciju rukama ili seksualnim igračkama.
PSEĆI POLOŽAJ (DOGGY STYLE) U ovoj pozi osoba je na sve četiri, dok partner ulazi odostraga. Položaj naglašava stražnjicu i omogućuje dublju penetraciju. Može se koristiti jastuk za potporu donjeg dijela tijela kako bi položaj bio udobniji. Taj kut također može povećati stimulaciju određenih erogenih zona. Mnogima je ova poza privlačna jer omogućuje različite kutove i intenzitet pokreta.
KAUBOJKA U ovoj pozi partnerica je na vrhu i sjedi ili kleči iznad partnera. Ona kontrolira ritam, dubinu i kut pokreta. To daje veću kontrolu nad stimulacijom i tempom odnosa. Također omogućuje partnerima da se dodiruju i stimuliraju dodatne erogene zone. Poza često pruža dobar pogled i povećava osjećaj samopouzdanja.
ISPRUŽENI POLOŽAJ U ovoj pozi tijelo je potpuno ispruženo, primjerice kada osoba leži na trbuhu ili boku. Kada je tijelo ispruženo, može izgledati duže i vitkije. To može pomoći osobi da se osjeća sigurnije u vlastitom tijelu. Položaj omogućuje i sporije, kontrolirane pokrete. Također pruža osjećaj opuštenosti i udobnosti tijekom odnosa.
PSEĆI POLOŽAJ S JEDNOM NOGOM U ovoj varijanti osoba se nasloni leđima na zid. Jedna noga je podignuta preko partnerova kuka, što omogućuje stabilnost i bolju ravnotežu. Ovakav položaj omogućuje i kontakt očima između partnera. Zbog toga se stvara veći osjećaj bliskosti. Položaj je također zanimljiv jer donosi drugačiji kut pokreta.
SEKS NA STOLCU U ovoj pozi partner sjedi na stolcu, dok partnerica sjedi u njegovu krilu okrenuta prema njemu. Ona kontrolira tempo i dubinu pokreta. Poza omogućuje puno dodira, zagrljaja i poljubaca. Zbog bliskog kontakta partneri mogu održavati stalni kontakt očima. To često stvara intimniju i emotivno povezaniju atmosferu.
LICEM U LICE U ovoj pozi partneri leže okrenuti jedno prema drugome. Jedna noga može biti prebačena preko partnerovih kukova kako bi penetracija bila lakša. Ovakav položaj omogućuje puno nježnosti i dodira. Partneri mogu razgovarati, ljubiti se i gledati u oči. Zbog toga mnogi ovu pozu smatraju vrlo intimnom.
LOTUS POZA U ovoj pozi partner sjedi prekriženih nogu, dok partnerica sjedi u njegovu krilu okrenuta prema njemu. Tijela su vrlo blizu i partneri se mogu zagrliti. Pokreti su obično sporiji i usklađeniji. Ova poza naglašava osjećaj povezanosti i intimnosti. Često se opisuje kao vrlo nježan i emotivan način vođenja ljubavi.
