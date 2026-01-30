Poze za spavanje koje koriste zdravlju i koje treba izbjegavati

No upozorava da je to najgori položaj za hrkanje i poremećaje disanja tijekom sna. „Kada zaspite na leđima, mišići i ligamenti u stražnjem dijelu grla opuštaju se i mogu blokirati dišni put“, objašnjava. „Disanje može stati i do deset sekundi – ponekad i dulje – i to se može ponavljati više puta tijekom noći.“ Kod teške apneje u snu to se može dogoditi i do 30 puta na sat, a da osoba toga nije svjesna. Osobe s apnejom često se osjećaju kronično umorno, a mogu imati i glavobolje, suha usta, razdražljivost i simptome depresije. „Apneja u snu povezana je s povišenim krvnim tlakom, bolestima srca, dijabetesom tipa 2 i fibrilacijom atrija“, dodaje dr. Lee. Učestalo glasno hrkanje, težak san i dnevna pospanost znak su da bi trebalo posjetiti liječnika. | Foto: dreamstime/ilustracija