Poze za spavanje koje koriste zdravlju i koje treba izbjegavati

Oko trećine života provedemo spavajući, no malo tko se doista zapita kako spava. Prema liječnici dr. Deborah Lee, položaj u kojem spavamo ima ključnu ulogu za pravilno držanje kralježnice, disanje i ukupnu kvalitetu sna
Dr Lee, bivša liječnica opće prakse i specijalistica za seksualno zdravlje, kaže da kod većine ljudi spavanje na boku najviše zadovoljava sva tri kriterija, osobito uz odgovarajući madrac i jastuke.
Naglašava i koliko je važno okruženje u kojem spavamo.
„Pazite da spavate na potpornom madracu, koristite dovoljno kvalitetnih jastuka i prozračnu posteljinu od prirodnih materijala poput pamuka ili bambusa kako se ne biste pregrijavali tijekom noći“, savjetuje, dodajući da je noćno buđenje često povezano upravo s pregrijavanjem.
Lagano istezanje deset minuta prije spavanja također može pomoći jer poboljšava cirkulaciju i smanjuje napetost mišića.
No što pojedini položaji spavanja čine našem tijelu i koje bi trebalo izbjegavati? Otkrijte u nastavku.
SPAVANJE NA BOKU – FETUS, KLADA i T-REX POLOŽAJ -
Spavanje na boku najčešći je položaj, a oko 41 posto ljudi preferira upravo fetalni položaj.
„Fetus položaj – ležanje na boku, sklupčano – ima niz zdravstvenih prednosti“, kaže dr. Lee. „Posebno je koristan za osobe koje pate od apneje u snu ili poremećaja disanja, jer spavanje na boku pomaže održati dišne putove otvorenima.“
Dodaje i da je ovaj položaj dobar za osobe s bolovima u leđima, osobito ako se jastuk stavi između koljena kako bi se spriječilo uvrtanje kralježnice.
Trudnicama se također savjetuje spavanje na boku. „U trudnoći ne biste smjeli ležati ravno na leđima“, upozorava dr. Lee, jer težina maternice može pritisnuti velike krvne žile i poremetiti protok krvi prema posteljici.
Za osobe koje pate od žgaravice ili refluksa, ležanje na lijevom boku može biti posebno korisno zbog položaja želuca u tijelu.
VARIJACIJE SPAVANJA NA BOKU -
I ostale varijante spavanja na boku imaju slične prednosti.
Položaj ‘klade’, u kojem su ruke ispružene uz tijelo, može pomoći osobama s bolovima u ramenu, vratu ili rukama, osobito ako je gornja ruka poduprta mekanim jastukom.
Položaj s rukama ispruženima prema naprijed, smanjuje pritisak na ramena i ruke.
Dr. Lee ističe i T-rex položaj – varijantu fetalnog položaja s rukama savijenima prema prsima – koji često biraju osobe s neurodivergentnim stanjima.
„Ovaj položaj može pružiti osjećaj sigurnosti i smirenosti te pomoći u regulaciji osjetilnih podražaja“, objašnjava.
Ipak, upozorava na mogući rizik: „Postoji opasnost od pritiska na medijalni živac, što može pridonijeti razvoju sindroma karpalnog tunela.“
Kao jednostavno rješenje predlaže lagano omotavanje malog ručnika oko lakta kako bi se spriječilo snažno privlačenje ruku prema prsima tijekom sna.
SPAVANJE NA LEĐIMA – VOJNIK I MORSKA ZVIJEZDA - Spavanje na leđima rjeđe je, a oko 8 posto ljudi preferira položaj vojnika – ležanje ravno s rukama uz tijelo – dok dodatnih 5 do 7 posto bira položaj morske zvijezde, s podignutim rukama i raširenim nogama.
Dr. Lee navodi da ovaj položaj ima određene prednosti.
„Kralježnica je u pravilnom položaju, pa može pomoći kod nekih vrsta bolova i ukočenosti u leđima“, kaže.
Također može pomoći kod začepljenih sinusa, a moguće je i da smanjuje nastanak bora na licu jer gravitacija povlači obraze bočno, a ne prema dolje.
No upozorava da je to najgori položaj za hrkanje i poremećaje disanja tijekom sna.
„Kada zaspite na leđima, mišići i ligamenti u stražnjem dijelu grla opuštaju se i mogu blokirati dišni put“, objašnjava.
„Disanje može stati i do deset sekundi – ponekad i dulje – i to se može ponavljati više puta tijekom noći.“ Kod teške apneje u snu to se može dogoditi i do 30 puta na sat, a da osoba toga nije svjesna.
Osobe s apnejom često se osjećaju kronično umorno, a mogu imati i glavobolje, suha usta, razdražljivost i simptome depresije.
„Apneja u snu povezana je s povišenim krvnim tlakom, bolestima srca, dijabetesom tipa 2 i fibrilacijom atrija“, dodaje dr. Lee.
Učestalo glasno hrkanje, težak san i dnevna pospanost znak su da bi trebalo posjetiti liječnika.
SPAVANJE NA TRBUHU - SLOBODNI PAD -
Oko 7 posto ljudi spava na trbuhu, najčešće u tzv. freefall položaju, s glavom okrenutom na jednu stranu i rukama oko jastuka.
„Ovaj položaj može smanjiti hrkanje jer okretanje glave otvara dišne putove“, kaže dr. Lee. „No općenito se ne preporučuje.“
Opisuje ga kao najgori položaj za zdravlje kralježnice.
„Dolazi do prekomjernog istezanja kralježnice, mišića i ligamenata, što pogoršava bolove u leđima“, objašnjava. „Prirodni ‘S’ oblik kralježnice gubi se kada spavamo na trbuhu.“
