Partner u međunarodnom ERASMUS+ projektu WAAT 'We are all together to raise awareness of cultural heritage' ICARUS Hrvatska pozvao je u petak baštinske stručnjake da se uključe u taj projekt. Na taj će način, istaknuli su iz ICARUS Hrvatske, pridonijeti učinkovitom podučavanju odraslih o vrijednostima kulturne baštine.

ERASMUS+ projekt WAAT posvećen je promociji i razmjeni dobrih praksi te razvoju novih sadržaja koji će pridonijeti učinkovitom podučavanju odraslih o vrijednostima kulturne baštine između različitih europskih zemalja, istaknuo je ICARUS Hrvatska u priopćenju kojim poziva baštinske stručnjake da se uključe u spomenuti projekt.

Sve zainteresirane pozivaju na online predstavljanje projekta WATT u četvrtak, 25. veljače u 10 sati. Program je dostupan na web stranicama: https://www.icarushrvatska.hr/, a zainteresirani se mogu registrirati na: https://forms.gle/nzvcLG33N8N3d7rn6

Navedeno je da će se, u okviru projektnih aktivnosti, izraditi digitalne priče o različitim pojavnim aspektima baštine koje će se objaviti na digitalnoj platformi, pokrenutoj u tu svrhu, zajedno s uputama za izradu videozapisa i za njihovo korištenje u obrazovnim programima.

ICARUS Hrvatska izvijestio je da, za izgradnju ove baštinske mrežne platforme, okuplja projektni tim stručnjaka i entuzijasta koji se bave kulturnom i prirodnom baštinom i žele se aktivno uključiti u ove aktivnosti.

Projekt WAAT pokrenut je 1. prosinca prošle godine u sklopu programa ERASMUS + i trajat će do kraja svibnja 2022. U projektu sudjeluju partneri iz šest zemalja Europske unije (EU) - Litve, Hrvatske, Italije, Austrije, Španjolske i Nizozemske.

ICARUS Hrvatska neprofitna je udruga posvećena istraživanju povijesnoga nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem novih IT tehnologija i razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnost.

Aktivnosti udruge usmjerene su na projekte i javne programe - portale i platforme, radionice, predavanja i stručne skupove vezane uz promicanje povijesnih i kulturnih istraživanja, otvorenost arhiva i dostupnost pisane baštine, predstavljanje međunarodnih arhivskih i baštinskih projekata i inicijativa te povezivanje s međunarodnom stručnom zajednicom.

ICARUS HR član je ICARUS, TMO i DARIAH konzorcija te sudjeluje u njihovim projektima i aktivnostima, a aktivni je partner i suradnik i u više međunarodnih projekata i inicijativa.