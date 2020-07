Poznate plavuše: Ove zvijezde odlično nose plavu boju kosu

Obojiti kosu, bez obzira na sve, velika je odluka. Platinasta plava još je veća odluka jer bojanje traje satima, a često je i jako skupo. Ipak, ovim zvijezdama platinasta plava odlično stoji

<p>U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo kako su u trendovima mijenjale kosa boje maslačka, kosa poput pustinjske ruže i zavodljive brinete. Ali platinasta plava je boja koja će uvijek biti u trendu. Zato su tu boju i isprobale mnoge zvijezde.</p><h2>1. Joe Jonas je tijekom svojih DNCE dana obojio kosu mnogo puta te je isprobao sve moguće nijanse, kao i platinasto plavu</h2><p>U 2016. činilo se da nema boje koju Jonas ne bi isprobao. </p><h2>2. Olivia Colman odlučila je obojiti kosu u platinasto plavu tri sata prije nego što je prošetala crvenim tepihom po Oscarima</h2><p>Prema njezinom frizeru, Colman se odlučila za plavu samo nekoliko sati prije nego što je izašla na pozornicu kako bi predstavila Joaquina Phoenixa s Oscarom za najboljeg glumca.</p><h2>3. Kim Kardashian, zajedno s ostatkom njezine poznate obitelji, obojila je kosu (prvi put) u ožujku 2015. godine</h2><p>Zvijezda 'Keeping up with Kardashians' prvi put je obojila kosu u platinasto plavo u ožujku 2015., nakon što je otkrila da je njen suprug Kanye West neko vrijeme htio da postane plavuša.</p><h2>4. Jonah Hill je eksperimentirao zadnjih godinu dana s bojom kose, uključujući i eksperiment s plavom bojom</h2><p>Hill je prvi put obojio kosu u ružičasto u lipnju 2018., a to je bio radikalan potez za njega. Ali tijekom posljednjih godinu dana, Hill se boja u platinasto plavu, puštajući da mu korijen izraste u prirodnoj boji.</p><p>'Znao sam da ima svoj stil. Radi ono što želi i nije ga briga'., rekao je Hillov frizer <strong>Jason Schneidman</strong> za Refinery29.</p><h2>5. James Charles je javno predstavio svoju novu boju na MTV VMA-ima, nakon što je otkrio da je obojio kosu za videozapis na YouTubeu</h2><p>Kontroverzni YouTuber James Charles 16. kolovoza 2019. otkrio je da je za video snimio izbjeljivanje vlastite kose. Kasnije je svoj novi izgled predstavio na crvenom tepihu MTV-jeve dodjele nagrada.</p><h2>5. Zvijezda '21 Jump Street' Channing Tatum s novom bojom kose podsjeća na Eminema početkom 2000-ih</h2><p>Tatum je otkrio svoj novi izgled na Instagramu, pitajući javnost je li to dobra ideja ili ne. Njegovih 17,3 milijuna pratitelja podijeljeno je prilično ravnomjerno, a 58% ih je ideju nazvalo lošom, a 42% dobrom.</p><h2>6. Zac Efron službeno je predstavio svoju novu nijansu na Sundance Film Festivalu 2019. nakon što je na Instagramu nagovijestio promjenu</h2><p>Iako su neki nagađali kako je promijenio boju za novu ulogu, ipak to nije bio slučaj. </p><h2>7. Kylie Jenner je još jedna članica obitelji koja je odlučila isprobati 'platinast način života'</h2><p>Jenner redovito mijenja boje kose pa nas ni ne čudi da je ova ljepotica sada platinasta plavuša. </p><h2>8. Još jedan član obitelji Kardashian, Kanye West, okušao se kao plavuša</h2><p>Nakon njegove hospitalizacije u 2016., West se po prvi put pojavio s izbijeljenom kosom. Izgled je zadržao do početka 2017. godine, ali od tada se vratio na svoju prirodnu tamnu kosu.</p><h2>9. Taylor Swift predstavila je svoju izbijeljenu kosu na Coachelli 2016. godine, ali promjena je zaista nastupila na Met Gali te godine</h2><h2>10. Zendayina kosa je svestrana, ali ova platinasta promjena bio je veliki odmak od njenog uobičajenog stila</h2><p>Zendaya se obično drži brinete, ali na dodjeli modnih nagrada 2017. godine debitirala je kao platinasta plavuša.</p>