Još sam u djetinjstvu imao psa, a potom sam se sa studija u SAD-u u Hrvatsku vratio sa udomljenom kujicom Skempi. Bilo mi je teško kad je uginula jer smo bili jako povezani i mislio sam da više nikad neću nabaviti psa, no onda sam preko interneta najprije nabavio Bubu, a nekoliko godina poslije stigla je i Mara. Obje su Slavonke i funkcioniramo najljepše na svijetu. To su najbolje odgojeni psi koji me prate gdje god išao i kolege na setu su već navikli da one stižu sa mnom, priča glumac Slavko Sobin (36).