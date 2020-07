Prada se u svojoj posljednjoj solo kolekciji vraća na početak

Miucca Prada je svoju prvu samostalnu kolekciju predstavila 1989. godine, a nova kolekcija za proljeće 2021. godinu, posljednja je koju radi samostalno, pošto joj se uskoro pridružuje Raf Simons

<p>- Mislim da je naš posao, kao dizajnera, kreirati lijepu, inteligentnu odjeću za ljude, odjeću koja će imati dodatnu vrijednost. Ove sezone fokusirali smo se na koncept jednostavnosti, kao suprotnost nepotrebnom kompliciranju. Ovo je trenutak koji zahtijeva dozu ozbiljnosti, moramo razmisliti i sagledati stvari. Zapitati se što mi to radimo, zašto postoji moda, zašto radimo to što radimo i kako moda može doprinijeti zajednici i društvu - izjavila je Miuccia Prada za <a href="https://wwd.com/runway/mens-spring-collections-2021/milan/prada/review/">WWD</a>.</p><p>Pošto njezina samostalna era završava u neko neobično doba, kolekciju je predstavila i videima koje potpisuju, svaki na svoj način, slavni fotografi Juergen Teller, Willy Vanderperre i Joanna Piotrowska. Ime projekta za proljeće 2021. vrlo je jasno i logično: The Show That Never Happened.</p><p>Predlaže nekoliko haljina s naglaskom na struk i široke suknje, no tonovi su smireni, siva je jedna od ključnih. Rezultat podsjeća na uniformu apokaliptičnog društva željnog ženstvenosti.</p><p>Dio kolekcije osim minimalizma donosi i bijeli sportivo look, kao posvetu kolekciji Prada Linea Rossa, koja je u devedesetima bila simbol urbanog sportivo stila, prepoznatljiva po crvenoj liniji kao detalju.</p><p>Prada je nedavno najavila da joj se pred kraj godine na kreativnom mjestu pridružuje Raf Simons, koji će raditi zajedno s njom.</p><p>Stoga, ovo je njezina posljednja solo kolekcija, u kojoj se vraća počecima i onome što je obilježilo Pradu u devedesetima.</p><p>Minimalizam, ali ne samo kao jednostavnost i čišćenje, već i kao smart odjeća, u smislu da je višenamjenska, da nam služi i ima smisla, teme su njezinih ideja.</p><p>Crna i bijela odijela i kostimi te bijele košulje pojavljuju se uz tajice, koje Prada predlaže i uz suknje. Cipele je svela na osnovno - donosi balerinke s gumom, zatvorenijeg dizajna.</p><p>Prada je u devedesetima imala modne dragulje, njezin specifičan trokutasti logo, koji se pojavljuje i u novoj kolekciji, bio je simbol modernosti i estetike.</p><p>U međuvremenu je Miuccia, u tih tridesetak godina tijekom kojih je više puta nanovo osvojila svjetsku modnu scenu, otkrivala motive, kombinacije, šarenilo i razne likovne formule, majstorski osluškujući puls svjetske modne scene i društva.</p><p>Lišena većine ukrasnih detalja, Prada ovime kao da je pročistila put i postavila bijelo platno za Rafa Simonsa, dizajnera svjetskoga glasa koji obožava boje i neobične kolorističke formule te krojeve sa specijalnim stilskim efektima.</p>