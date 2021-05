- Zdravlje kose kreće sa čistoćom, a ljudi često griješe kad koriste previše formula za čišćenje, proces treba biti jednostavan - komentirao je George Northwood, slavni londonski frizer i stilist kose među čijim su klijenticama Alexa Chung i Meghan Markle.

Šamponiranje i čišćenje kose kao ritual dobio je novu dimenziju tijekom mjeseci boravka kod kuće, a pojavljuje se i literatura koja ističe kako je to ujedno terapija. Primjer je 'If in Doubt, Wash Your Hair', knjiga koju je o meditativnom učinku pranja kose napisala modna dizajnerica Anya Hindmarch.

U posljednjih godinu dana vidno je porasla prodaja šampona i regeneratora, ali i drugih kućnih rituala za njegu kose, piše Guardian.

Mnogi brendovi uvode šampone u sferu njege, ne samo nužnog čišćenja. Sada formule nerijetko imaju esencije kao što su citrusi ili lavanda, kako bismo se pritom još bolje opustili.

Naglasak na jednostavnosti kućnih rituala i nemogućnost odlaska u salone dovelo je do popularnosti banalnog rituala kao što je pranje kose. Istina, mnogi idu u salone i zapravo najviše uživaju u - profesionalnom pranju kose.

Ovaj ritual idealno je raditi masažnim pokretima, a regenerator je nužan kako bi zaštitio las.