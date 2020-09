Pranje rublja ne tako davno nije bio lak posao: Deterdžent su žene pravile same od pepela

<p>Pranje rublja u doba naših baka bilo je daleko kompliciranije nego što smo navikli danas. Za njih je bila znanstvena fantastika zamisliti stroj koji rublje riba umjesto njih, dok one ispijaju kavu.</p><p>U ne tako davna vremena to je bio mukotrpan posao koji je zahtijevao puno vremena i snalažljivosti. Nekada žene nisu samo prošetale do trgovine i kupile deterdžent - morale su ga napraviti same od onoga što su imale u blizini.</p><p>Pepela je bilo u izobilju pa su od njega radile lukšiju, tekućinu u kojoj su prale rublje i koja je, pričale su, bile odlična za uklanjanje mrlja. Naime, pepeo od drveća u sebi ima kalijev karbonat koji u doticaju s vodom stvara lužnatu otopinu. Koristio se svježi pepeo iz peći, prosijan.</p><p>Lukšiju su dobivale kuhanjem pepela od bukovine, taj je, govorile su žene tada, najbolji za uklanjanje mrlja. Osim za pranje rublja, koristile su ovu tekućinu i za pranje podova, namještaja... Ipak, s upotrebom lukšije je valjalo biti oprezan jer, ako je bila prejake koncentracije, znala je oštetiti kožu.</p><p>I velika drvena korita nekada su bila važan dio procedure pranja rublja. U njima se rublje namakalo u lukšiji, ribalo, ispiralo. Ponekad bi rublje složile u korita pa ga posipale pepelom i zalijevale vrućom vodom te ostavile do jutra da se namače.</p><p>Nakon ispiranja, rublje su sušile na najsunčanijoj strani dvorišta.</p><p>Naše bake znale su praviti i domaće sapune za pranje rublja, a to se radilo tako da su se u lukšiju dodavala masnoća - uglavnom se radilo o kostima, nejestivim komadima mesa, kožicama od slanine, životinjskom loju i sličnom. To se kuhalo i na kraju su nastajali komadi sapuna odlični za pranje rublja.</p><p>U ovu smjesu su neke domaćice dodavale i kamenu sodu (natrijev hidroksid).</p><p>Finije komade, poput vune i svile, neke žene su prale korijenom biljke sapunike koja sadrži saponine i u doticaju s vodom stvara pjenu. Sapunikom su prale i kosu, kao i pepelom. Pepeo se prokuhao u vodi i time bi se oprala kosa. Koristio se i za gnojidbu povrtnjaka.</p><p>Prije pojave pegle na žar, žene su rublje izravnavale tako da su ga složile pa na njega stavile nešto teško, poput ravnih komada drveta, ili su sjedile na njemu neko vrijeme.</p>