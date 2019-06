Prate ju milijuni: Influencerica nije uspjela prodati 36 majica

Jedna od brojnih 'zvijezda' Instagrama i njezin nedavni poslovni pothvat su pokrenuli golemu raspravu o tome koliko su stvarno popularni ljudi na društvenim medijima utjecajni.

Arii, čije je pravo ime Arianna Renee, nedavno je odlučila pokrenuti vlastitu liniju odjeće, ERA. Odlučila je prvo na tržište izbaciti majice s potpisom svojeg brenda ERA. Ali, taj poslovni pothvat je ispao sve samo ne uspješan.

'Influencerica' s 2,6 milijuna pratitelja nije uspjela prodati ni 36 majica, koliko je bilo potrebno da kompanija koja je stala iza njezinog brenda nastavi proizvoditi njezine dizajnirane majice, piše britanski Business Insider.

Unatoč velikom broju ljudi koji prate njezin profil, nitko nije odlučio kupiti njezinu majicu, mada je mislila da toliki broj pratitelja sigurno znači dobru zaradu.

U podužoj objavi objasnila je da je 'znala da će biti teško', ali da je 'dobila dobru povratnu informaciju koja je pokazala da je ljudi vole i da će kupiti njezine majice'.

- Nitko nije održao svoju riječ pa tvrtka neće moći slati narudžbe ljudima koji su naručili majice, a to mi slama srce - rekla je Renee.

- Ljudi za koje sam mislila da će me podržati, uopće to nisu napravili, isto kao što nisu ni podijelili moje objave (a samo to sam tražila). Na drugu stranu, ja sam uvijek podržala svakog glazbenika ili što god je bilo u pitanju i podijelila njihove sadržaje, a čak ni oni mi nisu pomogli - dodala je.

Objasnila je da će ljudima koji su naručili majicu novac biti vraćen, i dodala da ju je ovo iskustvo natjeralo da 'se probudi i više radi'.

Look at her feed vs her product line. These aren't even close to the same aesthetic.



If you can't imagine her wearing any of these, why would her followers? pic.twitter.com/5CdEdxKUjf