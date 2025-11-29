Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SVE O PRVOM DANU

Pratite uživo: Spektakularno otvaranje Adventa u Zagrebu

Piše Goran Ivanović,
Pratite uživo: Spektakularno otvaranje Adventa u Zagrebu
Foto: Adventzagreb.hr

Sve novosti i događaje o prvom danu i svećanom otvaranju ovogodišnjeg zagrebačkog adventa pratite u našem live članku

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
16:50

Započinje otvaranje ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu. Danas nas očekuje svećano paljenje prve adventske svijeće, otvorenje ledenog parka uz predstavu Orašar i paljenje lampica u parku Zrinjevac.

Sve o planu i programu zagrebačkog adventa pogledajte OVDJE.

Sve o blagdanskim događajima u cijeloj Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025