Sve novosti i događaje o prvom danu i svećanom otvaranju ovogodišnjeg zagrebačkog adventa pratite u našem live članku
SVE O PRVOM DANU
Pratite uživo: Spektakularno otvaranje Adventa u Zagrebu
Live
16:50
Započinje otvaranje ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu. Danas nas očekuje svećano paljenje prve adventske svijeće, otvorenje ledenog parka uz predstavu Orašar i paljenje lampica u parku Zrinjevac.
Sve o planu i programu zagrebačkog adventa pogledajte OVDJE.
Sve o blagdanskim događajima u cijeloj Hrvatskoj pogledajte OVDJE.
