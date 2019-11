Prava ljubav! Kirk Douglas i Anne u braku su čak 65 godina

U intervjuima glumac Kirk često kaže da je Anne njegova srodna duša. Premda Anne nije toliko popularna kao Kirk, njegov sin Michael ili njegova supruga Catherine Zeta-Jones, i njezin je život poput filmske priče.

Rođena je 1919. godine u Hanoveru u Njemačkoj, a s obitelji se preselila u Belgiju. Završila je fakultet i zna tečno govoriti engleski, njemački i francuski. Živjela je i radila u Parizu, a 1953.godine je upoznala Kirka kada je on snimao čuveni film 'Strast za životom', u kojem je glumio Vincenta van Gogha, piše u njihovim zajedničkim memoarima 'Kirk i Anne'.

Prema njihovom memoaru, Kirk joj je prišao i rekao joj: 'Hoćeš li sa mnom i prijateljima na večeru u jedan chic restoran?'. Anne mu je odgovorila: 'Ne hvala, idem kući ispeći jaja.'

Iako je Kirka zasmetalo odbijanje, zaposlio ju je da mu bude publicistkinja. Tako su se počeli upoznavati, a odnos im je bio platonski iz kojeg se na kraju rodila ljubav.

Vjenčali su se 29.svibnja 1954. i u braku su dobili dva sina, Erica i Petera, a sin Eric je podlegao drogama te je preminuo 2004.godine. Kirk ima još dva sina iz prvog braka s glumicom Dianom Dill, Michaela i Joela. Kirk je u memoarima priznao da je u braku često bio nevjeran. Anne je varao s kolegicama Ritom Hayworth i Patriciom Neal te s Christinom Crawford.

Foto: carrie-nelson

Anne Buydens cijenjena je filantropkinja i kolekcionarka umjetnosti, a s novcem je bolje raspolagala od Kirka s čime se i Kirk složio. Kada je u 70-ima bio na rubu bankrota, upravo je Anne bila ta koja ih je izvukla pametnim ulaganjima.

Anne i Kirk godinama su jedno drugome slali ljubavna pisma.

– Nismo slali e-mailove. To jednostavno nije to. Iako, za stoti rođendan kupila sam mu iPad. Svaku večer imamo ono što zovemo 'zlatni sat', oko 18:30 do 19:15, uglavnom prije večere. Tada uzmemo piće i razgovaramo o onome što se događalo tijekom dana – rekla je Anne i dodala:

- I danas ima iPad koji sam mu poklonila i oboje na svom iPadu gledamo CNN ili nešto slično, ali ne razgovaramo - prigovorila je Anne, prenosi The Vintage News.

