Prava svrha predmeta: Znate li čemu služi rupica kraj ključanice na lokotu, a coflek na kapi...?

Sitnice koje imamo na detaljima oko nas imaju određeno značenje, iza mnogih se kriju zanimljive priče.

1. Zakovice

Ovi sićušni gumbi nazivaju se zakovicama te ih dizajneri postavljaju na traperice na mjesta koja bi se mogla potrgati od naprezanja ili kretanja. Dakle, hlače su čvrste upravo radi tih malih detalja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Broj 57 utisnut u sredini boce Heinz kečapa

U kompaniji Heinz vele da samo 11% ljudi zna da to nema nikakve veze s oznakom proizvoda. To je, naime, mjesto na kojem treba kuckati bocu prilikom istiskivanja umaka umjesto po dnu.

3. Žlijebovi na dnu čaša

Ovi mali utori na dnu čaša dizajnirani su kako bi pranje u perilici posuđa bilo praktičnije. Kada se postave naopako, utori omogućuju da voda teče s čaše umjesto da ostane gore. Također dopuštaju strujanje hladnog zraka ispod čaše, čime sprječavaju pucanje kada se zagriju od nekog vrućeg napitka.

4. Rupa na kapici kemijske olovke

Čep ima rupu za prolaz zraka kako bi se spriječilo gušenje ako ga netko proguta.

5. Mali cofleki na kapicama

Ovaj stil prvi su nosili francuski mornari kako ne bi udarali glavom o preniske stropove broda. Kasnije su dizajn prilagodile njihove vojne trupe i tako su cofleki završili na našim slatkim kapicama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Mali utor na kraju mjerne trake

Većina traka za mjerenje ima metalni nastavak s malim prorezom na kraju. Utor se može zakačiti na rub nečega što mjerite, bez potrebe za pridržavanje drugom rukom. Vidjet ćete i da je vrh također nazubljen s jedne strane. Ovo se može koristiti za označavanje bez upotrebe olovke.

7. Izbočine na tipkama F i J na tipkovnici

Zahvaljujući tim malim izbočinama na tipkama F i J, u stanju smo locirati druge tipke pomoću mišićne memorije i tipkati bez gledanja, to nam je korisno za mentalnu orijentaciju.

8. Četke sa strane pokretnih stepenica nisu za glancanje cipela

Možda ste koristili ove četke na pokretnim stepenicama za čišćenje cipela, međutim, one su zapravo bitne za sigurnost. Jedan od najčešćih razloga nesreća s pokretnim stepenicama je to što se odjeća i torbe zaglave u njima kada ljudi stoje preblizu stranicama. Dakle, one su tu zapravo za izbjegavanje nezgode.

9. Strelica pokraj simbola spremnika goriva

Mala strelica pored znaka spremnika goriva na vašem mjeraču goriva prikazuje na kojoj se strani automobila nalazi vaš spremnik goriva. Ova značajka je izuzetno korisna kada vozite unajmljeni automobil.

10. Većina lokota ima malu rupu pored ključanice

Mala rupica pomaže u odvodu vode iz lokota kada se koristi na otvorenom kako bi se spriječilo začepljenje i hrđanje. Ova se rupa također može koristiti za podmazivanje lokota, piše Brightside.me