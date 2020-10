Pravi način: Čaj se treba čuvati u hermetički zatvorenoj posudi

<p>Ako često pijete čaj, vjerojatno želite da vaša kolekcija finog biljnog lišća ostane što bolje očuvana. Bez obzira držite li vrećice čaja ili čaj u rinfuzi u ladici stola na poslu ili kod kuće, čaj možete pohraniti na samo jedan pravi način.</p><p>Čaj je najbolje čuvati u limenoj ili tamnoj posudi s hermetičkim poklopcem, smještenoj u smočnici ili ormaru. Čaj se ne bio smio čuvati u hladnjaku, otkrila je Ottilie Cunningham, stručnjakinja za čaj.</p><p>Ona objašnjava da suho lišće čaja sadrži između tri i pet posto vlage.</p><p>- Budući da se dobro suši, to znači da je čaj vrlo higroskopan, tj. lako će upiti vodu poput spužve ako se ostavi u vlažnom okruženju - kaže.</p><p>Zato je toliko važno čaj čuvati u čistoj, suhoj, hermetički zatvorenoj posudi kako bi spriječili upijanje viška vlage.</p><p>Bez obzira volite li vrećice čaja ili listove, oboje treba čuvati na isti način, dodaje Cunningham.</p><p>Što se tiče pohranjivanja čaja s ostalim namirnicama, uvijek ga držite podalje od bilo čega što ima snažan miris ili okus, jer će čaj lako upiti druge okuse. </p><p>- Što je čaj svježiji, to će biti bolji, bez obzira na to koliko je dobro pohranjen. Zato je bolje svoj omiljeni čaj kupiti u manjim količinama i prije ga potrošiti - zaključila je Cunningham za <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/tea-storage">Real Simple</a>.</p>