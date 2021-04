Umor i godine vide se na podočnjacima, oni su prvi koji otkrivaju jesmo li i kako spavali te koliko smo pod stresom.

Korektor je zato često podrška u ujednačavanju tena, no može se desiti da na kraju dodatno istakne borice oko očiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Make-up inspiriran optičkim varkama

- Nanesite korektor na unutarnji dio donjeg kapka, a onda i na vanjski, no izbjegnite direktno ispod oka - savjetuje vizažistica Geneva Fong iz New Yorka za She finds.

Naime, korektor će ispod oka dodatno naglasiti i najmanju boricu, a nanašanje na vanjski dio oka licu će dati 'lifting' efekt.

Previše formule posebno se vidi na tankoj koži i mjestima gdje je ona suha. Dodatnu dozu vlage dobit će jutarnjom aplikacijom kreme koja hidratizira, naročito na području ispod očiju.

Mnoge slavne dame vole posvijetliti to područje, pa koriste nijansu svjetliji korektor. Ovime će lice izgledati kao da je ispred reflektora, što daje dojam svježine.

Korektor se može nositi i solo, bez pudera, a najbolje da je tekstura lagana, kako ne bi na licu stvorila vidljivi sloj.