Jarcima pomrčina Sunca 12. kolovoza donosi financijsko olakšanje. Škorpionima je, pak, taj dan najbolji za promjenu posla ili prijavu za promaknuće. Blizanci trebaju krenuti u nepoznato...
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Pred Ovnovima je novi početak, a u Ribama bukti plamen strasti
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U kolovozu nas očekuju dvije pomrčine. Prva, 12. kolovoza, odvija se u znaku Lava i pomiče okolnosti na polju ljubavi, a druga, 28. u mjesecu, podsjeća nas na ono što trebamo privesti kraju.
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