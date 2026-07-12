Prednosti i nedostaci modernog 'dejtanja': Što je pravilo od tri mjeseca i trebate li ga slijediti?

Nakon nekoliko spojeva, možda ćete primijetiti da se stvari počinju činiti drugačije. Ležerno dopisivanje, prepričavanje smiješnih situacija iz djetinjstva i rasprave o omiljenim filmovima odjednom presječe neizbježno pitanje "a što smo mi?".

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Tu stupa na scenu pravilo od tri mjeseca. Neki se kunu u njega, inzistirajući da ne biste trebali definirati ili produbljivati ​​vezu kraću od 90 dana. Drugi misle da je zastarjelo, samo ostatak iz vremena kada su se savjeti za veze svodili na tajming i taktike.

Što je pravilo od tri mjeseca?

Ideja iza pravila od tri mjeseca je jednostavna: dati novim vezama prostor za disanje prije nego što se odluči je li to prava stvar. Namijenjeno je stvaranju pauze - kako bi se vidjelo pretvara li se privlačnost u povezanost i prati li dosljednost viđanja i kemija. Ali kao i većina "pravila" za izlaske, može biti i korisno i frustrirajuće, ovisno o tome kako ga koristite.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ideja o 90 dana daje vam vremena da vidite kako se osjećate u vezi nakon što se početna iskra slegne i krene ​​​svakodnevni ritam. Ti rani mjeseci mogu otkriti kako netko komunicira ili se nosi sa stresom kada stvari nisu bez napora. To može biti način da se primijeti počinju li se ispod kemije formirati dosljednost i emocionalna sigurnost.

Neki ljudi to tretiraju kao prostor za produbljivanje povjerenja i emocionalne intimnosti prije nego što se obvežu, dok ga drugi koriste kao ležernu kontrolnu točku za razjašnjenje. U svakom slučaju, to nije univerzalna formula, već jedan od mnogih načina da se uspori i pristupi novim vezama s namjerom.

Kao i većina savjeta za veze, ovo vam može pomoći ili odmoći, ovisno o tome kako se koristi. Kada se pristupi svjesno, pravilo od tri mjeseca može stvoriti refleksiju i ravnotežu. Ako se koristi previše kruto, može blokirati povezanost i spontanost.

Potencijalne koristi

1. Pomaže vam da usporite i jasno vidite: Prvih nekoliko tjedana veze često se temelji na uzbuđenju i projekciji. Davanje vezi malo više vremena omogućuje da se taj intenzitet smiri kako biste mogli jasnije vidjeti drugu osobu, ali i sebe.

2. Tampon zona za impulzivne odluke: Ako ste skloni brzom zaljubljivanju, pravilo vam može pomoći da usporite dovoljno da donosite odluke prizemljeno, a ne iz naleta emocija. Taj prostor može zaštititi od preranog ulaganja u nešto što možda nije.

Foto: PROMO

3. Daje prostor za prirodni ritam: Veze rastu kroz male, svakodnevne trenutke. Dulje čekanje pomaže vam da primijetite one tiše istine, poput toga kako netko sluša, ponaša se nakon sukoba ili se odnosi prema drugima kada stvari ne idu po njihovom.

4. Može smanjiti pritisak za etikete: Umjesto da prerano forsira jasnoću, tromjesečno razdoblje može dati oba partnera dopuštenje da ostanu znatiželjne. To vrijeme može smanjiti tjeskobu oko pitanja kamo veza ide i održati otkrivanje ugodnim.

Mogući nedostaci

1. Može se pretvoriti u igru ​​čekanja: Ako tri mjeseca tretirate kao ciljnu crtu, pravilo može stvoriti napetost. Prije nego što se osvijestite, izlasci postaju stvar postizanja prekretnice umjesto da se primjećuje kako se zapravo osjećate.

2. Ne odgovara svakom stilu veze: Neki se ljudi brzo povežu i ranije se osjećaju spremnima za predanost, dok drugima treba više vremena. Fiksni vremenski okvir može se činiti neusklađenim ako ne odražava vaš emocionalni tempo ili gdje se nalazite u svom životu.

3. Može potisnuti istinske emocije: Zadržavanje istinske naklonosti ili znatiželje samo da bi se "držali plana" može učiniti da interakcije djeluju ukočeno ili lažno. Zdrav tempo trebao bi se činiti prirodnim, a ne proračunatim.

Foto: Branislav Novak

4. Može vas zadržati u nečemu što ne funkcionira: Ponekad ljudi ostaju samo da bi se pravilo ispunilo, čak i kada se čini da je energija loša ili ne osjećaju povezanost. Ako su crvene zastavice jasne na početku ili ako jednostavno niste zainteresirani za osobu, dulje čekanje rijetko mijenja ishod.

5. Stvara osjećaj "trebalo bi" umjesto izbora: Najveći rizik je dopustiti da pravilo nadjača vaše vlastite instinkte. Dobro izlaženje zahtijeva fleksibilnost i slušanje vaših emocija i tjelesnih znakova, a ne samo kalendara.