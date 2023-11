Predstavljen je film 'More Than Beauty' - nova razglednica Šibensko-kninske županije

U šibenskom kultnom mjestu 'Kuća umjetnosti Arsen' predstavljen je turistički film 'More than Beauty' kojem je cilj podignuti 'brand awareness', predstaviti se turoperatorima, ali u istoj mjeri i krajnjim korisnicima. Prekrasni kadrovi ove županije snimljeni su u organizaciji Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, a film će se prikazivati na turističkim sajmovima i manifestacijama te na društvenim mrežama.

U ovom petominutnom filmu prikazane su prirodne ljepote kako brojnih morskih plaža, uvala i otoka jedinstvenih Kornata, tako i zaleđa određenog planinom Dinarom i rijekom Krkom. Prikazana je i bogata kulturna tradicija koja seže od vremena Ilira i Rimljana, preko srednjeg vijeka i brojnih utvrda te UNESCO zaštićenih spomenika kulture, tvrđave Sv. Nikole i katedrale Sv. Jakova. Dio tradicije je nesumnjivo i gastronomija. I upravo je u tom dijelu eno i gastro ponuda u zadnjih nekoliko godina doživjela uzlet.

- Često izrečene tvrdnje da '..u našem turizmu nedostaju različite outdoor aktivnosti i zabavni sadržaji', vrlo živopisno i dopadljivo opovrgava film prikazujući brojne sportske, zabavne i adrenalinske sadržaje i programe koje su u turističkoj ponudi Šibensko-kninske županije - kaže Krešimir Šakić direktor Turističke zajednice Šibensko-kninske županije dodajući kako su svi različiti turistički proizvodi prikazani u tri kraća jednominutna tematska filma: 'More than sea, sailing and sun', 'More than heritage, delicious food and fine wine' i 'More than sports, adrenaline and fun'.

U filmu sudjeluju glumci ansambla HNK u Šibeniku, Franka Klarić i Bojan Brajčić koji su na vrlo uvjerljiv i originalan način prikazali što gosti Županije mogu vidjeti, okusiti i doživjeti. I upravo je na tome stavljen naglasak – koja su i kakva očekivanja turista koji dolaze na odmor? Sadržaj i radnja filma daje odgovor na to pitanje: više od očekivanog i to je vrlo duhovito naglašeno: More than expectation – jump into your vacation.

Film je moguće pogledati na službenoj stranici TZ Šibensko kninske županije Video - Turistička zajednica Šibensko kninske županije (dalmatia sibenik.hr).