Pregled trendova za 2025: Evo što se vraća od odjeće i šminke

Nova 2025. je pred vratima, a s njom će doći i novi trendovi u svijetu mode, interijera i uljepšavanja. Modni svijet najavljuje zanimljivu godinu. Vraća se boho stil iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Ništa manje popularna neće biti ni elegancija šezdesetih, ali u modernom ruhu s jednostavnim krojevima. Nosit ćemo shift mini haljine ravnog kroja, elegantne jednostavne salonke i hlače na crtu.

POGLEDAJTE VIDEO: Second hand online trgovina

Pokretanje videa... 00:51 Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Ljubitelji sportskog stila neće biti zakinuti jer se athleisure stil vraća u 2025. Sportski komadi bit će dopušteni na gradskim ulicama, a ovaj stil specifičan je po tome da se kombinira s elegantnim komadima kao što su hlače od odijela.

Foto: PROFIMEDIA

Sportska odjeća se vraća na ulice

Ono što je započelo u 2023., a nastavit će se i ove godine je svakako utility stil koji je iz ladica prošlosti izvadila generacija Z. Ako ne znate o čemu je riječ, reći ćemo samo - puno džepova i čvrsti materijali poput kepera! Cargo hlače, jakne s džepovima, safari košulje i oversized prsluci i dalje će biti u modi pa ne spremajte slične komade iz prošlih kolekcija.

Foto: Zara

Cargo hlače Zara, snižene s 39,95 na 25,99 eura

Tvid kao bezvremenski materijal koji je proslavila Coco Chanel ne izlazi iz ormara pa je u svjetskim modnim magazinima opet na popisu trendova za iduću godinu. Suknja i sako u kompletu od tvida je nešto što, nadamo se, neće nikad izaći iz mode. Pastelne boje vjesnici su proljeća, a prošlih sezona popularne su bile blijedo žuta i ružičasta. Ove godine će to biti zelena, točnije rečeno boja pistacija.

Foto: PROFIMEDIA

Chloe modna revija - proljeće/ljeto 2025

Privjesci za torbe bili su "must have" dodatak prošle sezone. Veliki brendovi poput Moschina i Saint Laurenta na modnim su pistama pokazali modele koji su bili "natovareni" nakitom, pa je za pretpostaviti da će se slojevite ogrlice i over sized nakit pronaći u ponudi u high street trgovinama.

Foto: Zalando

Zalando (Mango), jakna od tvida, snižena s 49,99 na 35,99 eura

Akademski stil, kako ga Amerikanci nazivaju, također će biti u trendu. V-izrezi, haljine kao košulja, plisirane suknje i mokasine na bijele čarape su opravdani komadi, barem su tako pokazale modne revije Prade i Bottege Venete.

Foto: PROFIMEDIA

Giorgio Armani, proljeće/ljeto 2025 - najava povratka boho stila

Od obuće, popularne će biti uske tenisice s niskom đonom. Tako da zaboravite na glomazne komade.

Foto: Mohito

Mokasinke Mohito, snižene s 32,99 na 29,99 eura

Leopard print svoj je veliki povratak u ormare doživio u 2024., a nema naznaka da će nestati u 2025. Da stvar bude bolja, pridružuje mu se i ostatak safarija poput zmije, zebre i krokodila. Izvucite iz ormara onu staru torbicu s krokodil uzorkom - trebat će vam. Od ostalog printa izdvajaju se cvjetni, na prugice i točkice.

Foto: mango

Mango haljina, snižena s 55,99 na 35,99 eura

Asimetrični komadi i dalje će se nositi. Majica koja otkriva jedno rame ili asimetrična suknja ostaju na policama.

Žuta u interijere

Što se uređenja doma tiče, ekologija je i dalje ona koja diktira trendove. Restauracija i ulaganje u namještaj koji traje je nešto što se već godinama spominje kao način uređenja. Kitanje i bojenje bakine komode praktičan je način da uredite svoj prostor, a takvi komadi, osim toga, daju dojam topline i obiteljskog zajedništva. Od boja, dizajneri interijera najavljuju da će zvijezda 2025. biti žuta, odnosno sunčane nijanse - od blijedo žute do one jarke.

Foto: Pinterest

Ono što će biti "must have" prilikom uređenja je stapanje kućanskih i pametnih uređaja s dekorom. Skriveni zvučnici i namještaj s bežičnim punjenjem samo su neki od primjera. Od nečeg novog, izdvaja se trend intentional clutter - odnosno namjerni nered. Ne zanemaruje se čistoća, nego dom postaje ono što jest, a to je mjesto u kojemu se živi.

Beauty trendovi

Pinterest je objavio listu trendova za koje predviđa da će obilježiti 2025. godinu, a među njima se pronašao i trend Aura Beauty. Raspoloženje se prenosi kroz boje. Dopuštene su upečatljive i izražajne nijanse poput ljubičaste, zlatne i pastelnih boja. Pinterestovi podaci pokazuju da se više nego ikad pretražuje šminka u nekoj jarkoj boji. Pretraživanja za "full-color eye makeup" skočila su za nevjerojatnih 365 posto. Što se tiče Pinteresta, ne rastajemo se s popularnom cherry red bojom. Tako se predviđa da će trešnjice opet biti u fokusu na proljeće i ljeto, kako u obliku modnih dodataka, tako i na noktima te u kosi.

Foto: Pinterest

S druge strane kolorističkog spektra, nisu zanemarene tople boje jer je Pantone boja godine smeđa nijansa 17-1230 Mocha Mousse. Tonovi ove boje podsjećaju nas na čokoladu, kakao i kavu. Nije samo make-up u fokusu. Stručnjaci su za Independent izjavili da generacija Z kao ni jedna do sada brine o koži. Rutina njege kože podigla se na viši nivo zadnjih nekoliko godina, a Britanci su čak i zabrinuti koliko je sve daleko otišlo, jer je njihovo udruženje dermatologa objavilo podatak da djeca već s osam godina koriste proizvode protiv starenja kože.

Foto: Pinterest

Nokti u Mocha Mousse nijansi

Brendovi nam daju što se traži pa tako oni za ljepotu sve više izbacuju šminku koja ima sastojke za njegu. Kolektivna svijest o zdravlju počela se buditi u pandemiji, a sve se više shvaća koliko je beauty sleep važan za ljepotu i zdravlje općenito. Mlađi sve više cijene odmor i san, za razliku od milenijalaca i X generacije. Osam sati i proizvodi za kvalitetan san postali su važniji nego ikad prije - i to nam se jako sviđa.