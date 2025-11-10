Pregledali smo ponudu za vas! Super prstenje za sve prilike

Okrugli i dotjerani, ukrasi su ove sezone inspirirani raznim klasičnim stilovima. Dimenzije su razne, no na listi najtraženijih vode ipak oni 'cocktail' dizajna, odnosno raskošni i super ukrašeni
"Cocktail" prstenje vraća se na velika vrata u doba raznih party stilova, a riječ je o ukrasima inspiriranima prirodnim motivima kao što su oni floralni. No, tu su i elementi poput kosturskih glava, usana ili kockica za sreću
Zara 16 eura
Zara 16 eura
Zara 20 eura
Zara 13 eura
Valero 62 eura
Stradivarius 23 eura
Stradivarius 13 eura
Pilgrim 34 eura
Pilgrim 34 eura
Pilgrim 40 eura
Next 12 eura
Lulu Jane 55 eura
Lulu Jane 55 eura
Lena Gercke 35 eura
Guess 35 eura
Guess 35 eura
Furla 69 eura
Furla 62 eura
Fainz 33 eura
Fable England 33 eura
Elli 55 eura
Calvin Klein 66 eura
Aldo 18 eura
Aldo 18 eura
Aldo 18 eura