Prekid: Strijelac ne čeka, Rak se ljuti, a Lav ignorira partnera

Ovan čeka svađu

Pripadnici ovog znaka ne mogu uvjerljivo lagati i teško skrivaju svoju namjeru da odustanu od odnosa. Prvi znak je njihov gubitak interesa za izlazak iz kuće, a dane provode ispred TV-a i računala. Ipak, ako sami ne inzistirate na razgovoru, oni neće razgovarati o prekidu, već će čekati prvu priliku za svađu i tad to izreći.

Bik se zanemaruje

Prirodno šarmantni i skloni uljepšavanju, Bikovi koji odjednom zanemare svoj izgled i djeluju bezvoljno svakako time partneru daju znak za uzbunu. Iako neće izbjegavati druženja i izaći će se s partnerom, želju da što prije odu iz tog odnosa otkrit će vrludajući pogled, nezainteresiranost za razgovor i izbjegavanje nježnosti.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Blizanci prestaju komunicirati

Osim što će sve manje vremena provoditi s partnerom i zbog toga čak neće ni izmišljati izlike, pripadnici ovog znaka svoju namjeru da okončaju ljubavni odnos najavit će šutnjom, a ne riječima. Poznati po tome što mogu razgovarati o bilo čemu, odjednom neće imati volje za razgovor s partnerom. Seks će možda još funkcionirati, ali bliskost svakako neće.

Rak se ljuti na svaku sitnicu

U teškim životnim trenucima, poput odlučivanja o prekidu, pripadnici ovog znaka osjećaju se grozno. Njihovo se psihičko stanje odražava i na apetitu, ali i na izrazu lica. Oni svoju tugu zbog neuspjelog odnosa ne mogu sakriti, ljutit će se na svaku sitnicu i tako najaviti skori prekid.

Lav igra igrice

Nepovjeravanje, skrivanje i ignoriranje neke su od taktika kojima pripadnici ovog znak pribjegavaju prije prekida. Čak i ako potpuno izgube interes za partnera, Lavovi će teško podnijeti ulogu onoga tko slama tuđe srce, pa će se i dalje truditi. Nakon što budu prisiljeni reći istinu, opet će dati do znanja partneru da će mu uvijek puno značiti.

Djevica se razboli

Pripadnici ovog znaka koji vole red u svom životu, pa tako i odnosima, teško podnose promjene i ne vole kaos povezan s ljubavnim prekidima. Zbog toga su uzrujani, imunitet im slabi i boležljivi su, a na partnerove prijedloge za izlazak odgovaraju s glavoboljom i drugim izgovorima. Na taj način partneru daju do znanja što žele, no zapravo čekaju da on shvati i ostavi njih.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

Vaga indirektno daje do znanja

Pripadnici ovog znaka u trenucima ljubavnih brodoloma postaju vrlo racionalni, vjerojatno jer cijele dane i noći planiraju kako će sve izvesti. Partnera će uvjeravati kako je sve u redu i problema nema, no poslušate li dobro njihove riječi primijetit ćete da govore kako "svemu u životu dođe kraj" i "nema garancija". Time pripremaju i sebe da napokon odu iz veze.

Škorpion je sve okrutniji

Sve češće svađe u kojima pripadnici ovog znaka okrivljuju partnere za probleme u vezi, više su nego jasan znak da Škorpion želi van iz odnosa. Postat će bezobzirni, njihove šale čak i okrutne, a sebičnim ponašanjem će pokušati udaljiti partnera od sebe kako se ne bi morali suočavati s osjećajem tuge.

Strijelac ne čeka

Taktičnost i mudra šutnja svakako nisu oznake Strijelaca kada razmišljaju o prekidu. Odjednom će svakim svojim djelom pokazati da računaju samo na sebe i svoju budućnost, a ako su čvrsto odlučili što žele, neće im biti jasan partner koji ne osjeća isto. Od trenutka odluke do pakiranja proći će vrlo malo, jer oni vjeruju da brzi rezovi manje bole.

Jarac se mora osigurati

Pripadnici ovog znaka odjednom će sve dulje ostajati na poslu, imati jako puno obaveza i općenito se izmotavati. To može potrajati jako dugo, jer žele biti posve sigurni u svoje odluke. Nakon što istina izađe na vidjelo, razgovarat će o tome danima, no bez obzira na silan trud koji pokazuju, neće se predomisliti.

Vodenjak se povlači

Emotivno i fizičko povlačenje iz odnosa glavna je taktika pripadnika ovog znaka koji žele izaći iz ljubavnog odnosa, no ne znaju kako. Pretjerana filozofiranja o tome što je uzrok lošeg stanja ih zamaraju jer u trenutku u kojem žele prekid žude za zabavom i drugim stvarima koje su im na pameti, a osjećajima dopuštaju da izađu na vidjelo tek puno kasnije.

Ribe će lagati do zadnjeg trena

Pripadnici ovog znaka vrlo su empatični i osjetljivi na potrebe drugih, pa će namjeru da izađu iz odnosa maskirati i prikrivati lažima. Njima bi bilo najdraže da i druga strana shvati kako veza nema budućnosti te da se zajedno i bez krivnje rastanu. Ako se to ne desi dulje vrijeme, svojim će ponašanjem na kraju pokazati da ih više nije briga za partnera.

KATE I WILLIAM JEDINI DRUGAČIJI OD SVIH: Što razlikuje njihov kraljevski poljubac na vjenčanju od ostalih??