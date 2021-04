Ona je poznata na Instagramu kao Ledaboss, a na njezinim fotografijama možemo vidjeti očaravajuće fotke njezinog doma i sfinks mačke Emily. S renovacijom doma Leda i njezin suprug započeli su prije dvije godine, a većinu toga su sami osmislili. Ona kaže kako bez njega ne bi ništa uspjela, a ideje za uređenje je tražila posvuda, najviše na Pinterestu.

- Kuću uređujemo po etapama, prvo je išla kuhinja, dnevni, spavaće sobe te radna soba. Za kuhinju nam je trebalo pet mjeseci, zbog ograničenosti s budžetom kupovali smo dio po dio pa se malo odužilo. Još nas puno toga i čeka, kupaonice, fasada, okućnica, no i to će jednom doći na red - ispričala nam je kreativka koja je ujedno i vlasnica obrta za dizajn.

Kuhinja je srce naše kuće

- Najzahtjevniji posao bio nam je renoviranje kuhinje. Mijenjali smo pozicije instalacija, stavljali epoxy smolu na pod, borili smo se sa krivim kutevima itd. Suđe sam mjesecima prala u tuš kadi, a kuhalo se na prijenosnom kuhalištu. No, s time smo najsretniji, kuhinja je srce naše kuće i najljepša nam je. Uz kuhinju mi je jako draga i špajza - nadodala je.

Kada smo ju upitali kako bi opisala svoj dom i stil rekla nam je: 'romantičan, topao i čist'.

- Volim toplinu doma i iz tog razloga puno truda ulažem da dom bude ugodno mjesto, to mi je nekako i cilj, da se svi osjećaju ugodno. Motivira me kad vidim da se ljudima to sviđa i kad neke moje ideje iskoriste za sebe - ispričala nam je Leda.

Njezin dom zaista odiše romantičnošću s obzirom da u njemu prevladavaju nježno roze boje. No, osim što dobro izgleda, on je i funkcionalan, od pregršt kućanskih aparata do savršeno organizirane špajze i radnog ureda.

Priznaje nam i kako voli kuhati, a to je vjerojatno i jedan od razloga zašto joj je kuhinja najdraža prostorija u domu. Njezine recepte, ideje za preuređenje doma, putovanja i neke od 'uradi sam' projekata možete pronaći i pročitati na njezinom blogu.

Sada možete naručiti i njene stvari za dekoraciju

U suradnji sa ekipom iz Caspar Designa Leda je izbacila Ledaboss kolekciju za dekoraciju domu.

- Da, od nedavno se mogu naručiti i neke home decor stvari. Trenutno su to dekice, pregače, kuhinjske krpe i ukrasne jastučnice. S obzirom na to da volim sve romantično, takva je i moja kolekcija. Inspiracija su mi ružice, točkice i pastelni tonovi - objašnjava.

Što se tiće budućnosti, Leda kaže kako će svaki mjesec na webshopu biti nešto novo, a planira i izbaciti kolekciju odjeće.

Za kraj, Leda je dala nekoliko savjeta svim ljudima koji planiraju renoviranje i uređenje doma.

- Priprema je pola posla. Napravite detaljnu skicu onoga što želite, napravite posao što kvalitetnije, ne slušajte previše okolinu jer je to ipak vaša kuća i najbitnije je da se osjećate ugodno. Jedan od korisnijih savjeta je da ne plaćate majstorima nešto unaprijed, barem ne pun iznos - savjetuje Leda.

Svojim stilom i uređenjem jasno je dala do znanja kakvu estetiku i stil preferira te je ne bismo ni mogli zamisliti u nekom futurističkom ambijentu. Leda je dokaz i da prilikom uređenja doma ne treba pretjerivati, nego se bazirati na tek nekoliko skladnih boja - u njezinu slučaju to su ružičasta, siva i bijela. Za dobro uređen dom, kaže, ne trebaju bogatstvo ni skupi komadi namještaja.

- Igrajte se sa svojim stilom, budite zanimljivi i kreativni - kaže ova mlada Varaždinka.

Na Instagramu je prati nešto više od 26 tisuća ljudi, a dok namješta detalje za fotografiranje, svaki kutak je uredno posložen.

Zadnje što su Leda i njezin suprug renovirali bila je špajza koja je smještena ispod stepeništa. Ta prostorija je ujedno i najmanja u kući, stoga joj je njeno uređenje bilo posebno izazovno. Ispod najnižeg dijela nalaze se tri velike žičane košare na kotačićima pa se vrlo lako i jednostavno mogu izvući van.

Glavni dio špajze zauzimaju četiri police od čega su dvije veće i dvije manje. Na njima možemo pronaći staklene posude lijepog i jednostavnog izgleda u koje je Leda stavila namirnice poput tjestenine, začina i brašna.

Na svakoj staklenci stoji naljepnica koja označava što se u njoj nalazi. I sve ostalo je organizirano po košarama i spremnicima u kojima drži konzerve, staklenke, sokove i slično, a tako posložene namirnice vrlo su pregledne pa Leda točno zna kada koju treba kupiti ili nadopuniti.