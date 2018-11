Prepoznajte da vam netko laže u porukama po ovih 9 znakova

Uočavanje lažljivca je puno lakše kada razgovarate licem u lice jer imate priliku pratiti govor tijela. Kada se s nekime dopisujete, bilo na društvenim mrežama ili putem SMS-a, teško je prepoznati da zaobilazi istinu jer govor tijela ne vidite, kaže Louanne Ward, stručnjakinja za ljubavne veze iz Australije.

- Jedan od najboljih alata koje imate u otkrivanju laži je vaša intuicija - dodala je i navela devet najčešćih tragova laganja na koje treba obratiti pažnju kod dopisivanja.

1. Nejasni odgovori

- To su odgovori poput: 'nisam baš siguran', ' vjerojatno', 'možda', 'vjerojatno jesam', 'budemo jednom'... Ako ste nekoga pitali kakav mu je dan i hoće li imati vremena da se vidite, a on odgovori nešto tipa: 'Čeka me naporan dan, nisam siguran kada ću završiti', tada možete posumnjati kako ne govori istinu - kaže ova stručnjakinja.

2. Skretanje s teme

- Ljudi to često rade jer im je teško izgovarati jednu laž za drugom. Skretanjem s teme udaljavaju se od laži koju su upravo izgovorili - pojasnila je i opisala primjer takve situacije.

Pitanje: Što si radio sinoć?

Odgovor: Ništa posebno, otišao sam s nekim prijateljima na nekoliko pića. Nego, sjećaš li se imena knjige koju nam je Ivana spomenula za večerom prošloga tjedna?

Foto: Karolina Grabowska STAFFAGE

3. Duža pauza prije odgovora

- Kada vam netko piše poruku možete vidjeti točkice, no ako ih ne vidite i ne odgovara vam dugo na pitanje, ili ga je nešto omelo, ili vam ne govori istinu - kaže Louanne Ward.

4. Izbjegavanje osobnih zamjenica

- To su riječi poput: 'moje', 'mi', 'naše'. Kada netko izostavlja osobne zamjenice iz poruka to znači da ne želi previše personalizirati poruku - napominje.

Primjer takvog dopisivanja:

Govori istinu: Završio sam na večeri s Darkom. Nakon što smo vidjeli našeg posljednjeg klijenta, završili smo vrlo kasno, a onda smo otišli odigrati partiju biljara.

Vjerojatno ne govori istinu: Imao sam večeru s Darkom, a zatim partiju biljara.

5. Nagli prekid konverzacije

Ako nekome postavite pitanje, a on naglo prekine dopisivanje, budite sumnjičavi.

- Ako to učini i ne odgovori na pitanje, kada se sljedeći put čujete vjerojatno će i dalje izbjegavati to pitanje - kaže Ward.

6. Korištenje komplimenata i empatije

- Lažljivac bi mogao reći nešto poput: 'Nisam siguran u koje ću vrijeme završiti. Moj zadnji klijent voli puno pričati. Iako, radije bih provodio vrijeme s tobom, ti me uvijek činiš sretnim - objasnila je.

- Nemojte nagliti sa zaključcima, ali ako vam se situacija čini nejasnom, budite oprezni - dodala je.

Foto: Dreamstime

7. Pretjerivanje s detaljima

- Lažljivci to rade da vam odvrate pažnju. Laž će zvučati ovako: 'Marko i ja smo odlučili otići na večeru, bili smo vrlo gladni pa smo pronašli taj restoran u kojem lazanje od patlidžana stoje 100 kuna. Lazanje su bile dobre, ali zaista su vrlo zauzeti pa smo morali dugo čekati - opisala je takav scenarij ova stručnjakinja.

8. Pretjerana razmjena informacija

- To je slično kao 7. točka, ali ovaj put je odgovor na postavljeno pitanje relevantniji. Kada netko pretjeruje i na kratko pitanje odgovara dugačkom pričom, ponekad se tu radi o prikrivanju laži - kaže Ward.

Primjer:

Pitanje: Što si radio sinoć?

Odgovor: Marko i ja bili smo jako gladni nakon što smo završili s našim posljednjim klijentom pa smo odlučili pronaći gdje jesti i našli smo taj restoran koji je imao lazanje od patlidžana za 100 kuna. Bili su zaista sjajni. Nakon večere sam bio toliko pun da sam želio otopiti nešto kalorija pa smo odlučili ići igrati biljar. Marko nije jako dobar u biljaru pa sam ga pobijedio, a nakon toga smo otišli na nekoliko piva. Večer mi je zapravo bila jako dobra.

9. Obrambeni stav

- Kada je netko defenzivan i opravdava svoje izjave, moguće je da će zvučati ovako: 'ako moraš znati', 'biti ću iskren prema tebi', 'to je zapravo' ili 'sve što kažem je istina' - pojasnila je.

- Kad netko ima potrebu podupirati svoje riječi spomenutim frazama, to je nešto na što treba pripaziti - dodala je.

