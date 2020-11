Prepoznajte ključne razlike: Kod korone je nos često začepljen, a kod gripe i prehlade curi

Od nespecifičnih simptoma, jedina razlika su kihanje i šmrcanje. Naime, ono se kod gripe ponekad može javiti, dok se kod Covid-19 obično ne javlja, kaže dr. Dragan Soldo

<p> Ako postoje klinički simptomi koji se mogu povezati s Covid-19, što prije svega podrazumijeva nagli porast tjelesne temperature te simptome povezane s respiratornim traktom, poput kratkoće daha i otežanog disanja, treba se javiti liječniku, pogotovo ako postoji i epidemiološki podatak koji upućuje na to da je osoba u proteklih 14 dana bila u kontaktu s nekim tko je bio pozitivan na SARS-CoV-2 virus, kaže epidemiolog prim. dr. <strong>Miroslav Venus</strong>, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo 'Sveti Rok', Virovitičko - podravske županije.</p><p>Dodaje kako su to ključni simptomi koji mogu upućivati SARS-CoV-2, no nisu i specifični, jer se mogu javiti i kod gripe, ili nekih drugih bolesti, poput bakterijske upale pluća. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):<br/> </p><p>- Prema mom iskustvu, gotovo da i nema specifičnih simptoma na temelju kojih bi se moglo reći je li nešto gripa ili Covid-19 samo na temelju jednostavnog kliničkog pregleda. Na temelju razgovora s osobama koje su bile pozitivne na korona virus, mogu reći da je u nekim slučajevima razlika bila možda samo u težini simptoma, no to je vrlo individualno i ovisi o zdravstvenom stanju pacijenta. Kao malu distinkciju primijetio sam i to da kod gripe obično curi nos, dok je kod Covid-19 češće začepljen. No, opet: To može biti i individualno, odnosno nije simptom na temelju kojega je moguće razlikovanje, kaže prim. dr. Venus. Uz umor i opću slabost, u nekim slučajevima kod Covid-19 javlja se i gubitak osjeta i njuha, a dio ljudi s kojima je naš sugovornik kontaktirao imao je i proljev te bolove u leđima, uz opću slabost. No, sve su to simptomi koji mogu biti povezani i sa gripom, kaže. </p><p>O sličnom iskustvu govori i liječnik obiteljske medicine dr. <strong>Dragan Soldo</strong>, inače predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih liječnika. </p><p>- Od nespecifičnih simptoma, jedina razlika su kihanje i šmrcanje. Naime, ono se kod gripe ponekad može javiti, iako nije uobičajen simptom, dok se kod Covid-19 obično ne javlja. Točnije, ne postoji jasna simptomatska slika na temelju koje bismo mogli procijeniti je li netko zaražen korona virusom ili gripom samo na temelju simptoma. I mi liječnici obiteljske medicine u tom slučaju možemo si pomoći isključivo prikupljanjem informacija o tome je li pacijent cijepljen protiv gripe, ili ne, te je li u proteklih 14 dana bio u kontaktu sa zaraženom osobom. Ako je cijepljen protiv gripe, a ima spomenute simptome, možemo pretpostaviti da je riječ o Covid-19, jednako kao i ako je bio u kontaktu s osobom kojoj je potvrđena zaraza virusom SARS-CoV 2 – odgovara dr. Soldo.</p><p>Dakle, ako se pojavi visoka temperatura od 38 stupnjeva na više, koja unatoč lijekovima za snižavanje temperature traje dulje od dva dana, te problemi sa disanjem i pritisak u prsima, jedini mogući način da se utvrdi je li riječ o zarazi korona virusom je testiranje, dodaje. </p><p>- U dogovoru s liječnikom najbolje je testirati se dva do tri dana nakon pojave prvih simptoma, kako bi se smanjila mogućnost za lažno negativan rezultat – ističe prim. dr. Venus. </p><p>U slučaju potvrdnih rezultata testa treba se pridržavati uputa o mirovanju, a liječnik obiteljske medicine koji prati stanje pacijenta procijenit će je li u nekom trenutku potrebno prepisati lijekove, ili obaviti određene pretrage, odnosno uputiti pacijenta u bolnicu, ističu sugovornici. </p><p>- Epidemiolog će vjerojatno – ovisno o konkretnoj situaciji – odmah odrediti samoizolaciju i za ukućane koji žive s osobom kojoj je potvrđena zaraza SARS-CoV-2 virusom. Ukoliko se kod njih u roku od nekoliko dana razviju simptomi koji odgovaraju simptomima Covid-19, također se obavezno trebaju javiti obiteljskom liječniku. U tom slučaju, međutim, moguće je da pacijent neće biti upućen na testiranje, već će u dogovoru s liječnikom biti proglašen osobom koja je vjerojatno pozitivna na Covid-19, uz preporuku da ostane u karanteni – pojašnjava Venus. </p><p>Dodaje kako HZZO priznaje tu formulaciju kod otvaranja bolovanja, a time se, zapravo, smanjuje pritisak na testiranje u slučaju osoba za koje postoji vjerojatnost da su se zarazile Covidom-19 u kontaktu sa ukućanom kod kojega je zaraza potvrđena, pojašnjava. </p>