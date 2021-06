Žene koje imaju učestale urinarne infekcije najčešće piju premalo tekućine i trebale bi povećati unos tekućine za 5 do 6 čaša na dan, pokazuju brojna istraživanja. Jedno od njih pokazalo je da žene s učestalim infekcijama koje su redovito pile 1,5 litru dodatne tekućine na dan mogu smanjiti rizik od ponavljanja urinarnih infekcija gotovo za polovicu, a za isti postotak smanjuje se i potreba za antibioticima. No to nije dovoljno, upozorava dr. Antonio Plešnar, urolog i subspecijalist urološke onkologije, iz ordinacije Urovitalia u Čakovcu - žene pritom moraju voditi računa da bi trebale mokriti u prosjeku svaka dva sata, te da nipošto ne smiju odgađati mokrenje ili zadržavati mokraću, dodaje.