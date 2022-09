Prepoznatje govor tijela kod mačke: Što znači podizanje stražnjice, položaj ušiju, repa...

Mačke kao i psi imaju razne oblike komunikacije. Osim mijaukanja ove simpatične, slatke i pametne životinjice za pokazivanje osjećaja koriste specifične pokrete cijelim tijelom, a posebno repom. One koriste govor tijela kao primarno sredstvo komunikacije - i s nama i s drugim životinjama.

Rep: Mačji rep je možda najizrazitiji dio njezina tijela. Kretanje i položaj mačjeg repa mogu vam reći mnoge stvari, jesu li mačke uplašene, uzbuđene, opuštene ili ljutite. Ako mačka giba svoj rep naprijed i natrag, to znači - ostavi me na miru.

Držanje: Ako mačka ima izbočena leđa to kod nje predstavlja veliki strah. Na taj način preplašena mačka izgledati će veće nego što to zaista je.

Oči: Oči su definitivno prozori u mačju dušu. Ako su mačje oči širom otvorene, vjerojatno se treba usredotočiti na nešto jako zanimljivo, poput ptice ispred prozora. Kada ljubimac trepće polako govori nam da se osjeća udobno i sigurno. Kada su zjenice našeg mezimca lagano raširene i dalje ćemo biti u mogućnosti vidjeti dijelove šarenice. No, veći dio šarenice prekrivat će zjenica. To znači da je mačka pomalo nervozna. Kada su zjenice očiju potpuno proširene ne vidi se šarenica oka - to se događa kada je mačka prestrašena i spremna zauzeti obrambeni stav.

Uši: Položaj mačjih ušiju također je glavni pokazatelj onoga što misle ili kako se osjećaju. Ako su uši našeg mezimca usmjerene prema nazad on je spreman na igru i zadovoljan. Ako su usmjerene prema naprijed nešto ga je uznemirilo. Ako su mu uši uzdignute na stranu ili čak unazad to znači da je mačka previše uzbuđena. Ako su mu uši ravne prvi vrhu, savijene vrhovima prema van, nalik na avion, znači da se vaš ljubimac osjeća ugroženo i preplašeno. Kada su vašem mezimcu uši uz glavu nategnute prema natrag to je signal agresije i bijesa.

Stražnjica: Baš kao i kod psa, mačja guza može drugim mačkama reći mnogo. Mačji pozdravi općenito počinju na drugom kraju, licu i vratu, gdje postoje mirisne žlijezde koje drugoj mački mogu puno reći o tome koga pozdravljaju. Ako sve prođe u redu, pozdrav mačke općenito će se nastaviti niz tijelo, i na kraju završiti uzdignutim repom i stražnjicom. Ako mačka dopušta drugome da njuška, to općenito znači da je prihvaćena (naravno, sve dok se drže dobrog ponašanja).

Kada mačka okrene svoju stražnjicu drugoj mački, takva gesta nema nikakvo negativno značenje. “To je njihov način da kažu drugoj mački: 'Bok, volim te'. Dakle, kada to učine nama ljudima, tada to ima isto značenje.

Što sve radi sa stražnjicom?

Podizanje stražnjice je stav koji označava prijateljsku gestu te poziv da ju nastavite maziti i češkati upravo na tom mjestu. Možda vama ova poza može izgledati uvredljivo, no za vašu ljubimicu to je pozitivan odgovor na činjenicu da ste pogodili pravo mjesto, dok ste ju mazili. To je zapravo točka na bazi njezinog repa. Ne vole se sve mačke češkati duž kralježnice ili na bazi repa, ali ako to nije slučaj s vašom mačkom, vrlo vjerojatno ste česti svjedoci ovih poza.

Kada mazite svoju mačku, a ona spusti prsa i digne stražnjicu kako biste ju mazili to znači da vas obožava i da se osjeća sretno i sigurno. Ako imate mače koje ne voli da se miluje po stražnjoj strani, odustanite.

Mnogi stručnjaci vjeruju da mačke koje vole da ih se mazi po stražnjici, odnosno takvo ponašanje, dolazi iz interakcije s drugim mačkama. Maleni mačići ne mogu sami piškiti ili kakati dok ne navrše 3 do 4 tjedna pa je mamin posao lizati njihove stražnjice kako bi im signalizirala da obave ono što trebaju. Mnogi će mačići podići svoje stražnjice mami kako bi im ona pomogla u tome i kako bi dobili znak da su sigurni.

No, ova poza ima još jedno značenje, a veže se uz ženske mačke. Naime, ovaj položaj može označavati i poziv muškim primjercima, kako je ženka spremna za parenje. Kod takvih mačaka, poza će biti malo drugačija od običnog podizanja pozadine prema gore, kao kod maženja, jer će njihov rep biti malo sa strane, kao znak pripreme. Ženka također može tada gnječiti podlogu svojim šapicama.

Dakle, pripazite na svoju mačku za vrijeme estrusa te budite sigurni da je ona u zatvorenom prostoru, osim ako ne želite drugačije. Kad je u estrusu, ženka će biti i više ljubazna i vokalnija te će ovu pozu vrlo vjerojatno prakticirati prilikom svake seanse maženja. Možda ćete ispod prozora primijetiti i jednu ili više nepoznatih mačaka, a radi se o muškim jedinkama, koje su dobro svjesne činjenice da postoji mogućnost za parenje u blizini. Budite oprezni i razmislite o kastraciji, piše Rover.

