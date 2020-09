Preselite svoj kućni ured na Maldive: Sedam noćenja za dvoje ljudi iznosi 15.000 kuna

Radni stol uz tirkizno zeleni ocean, palme i povjetarac, osobni asistent, čitavo vrijeme dostupni osvježavajući napitci. No ponuđeni paket zbog cijene nije za svakoga

<p>Možda se na prvu čini poput pretjerano maštovitog popisa želja frustriranog zaposlenika koji radi od kuće, no luksuzno odmaralište na Maldivima odnedavno nudi upravo takav "radni paket", sa svim navedenim i brojnim drugim prednostima, piše CNN.</p><p>Turistički resort 'Nautilus Maldives' otvoren je 1. rujna, a zainteresiranim turistima i gostima nudi prigodu da svoj 'kućni ured' na tri tjedna premjeste iz vlastitog doma u luksuzni ured na atolu Baa, koji se nalazi na UNESCO-vu popisu rezervata biosfere. No ponuđeni paket zbog cijene nije za svakoga.</p><p>Sedmodnevni boravak koji uključuje sedam noćenja za dvoje u jednoj od 26 luksuznih kuća na samoj plaži iznosi 23.250 dolara (14 8039 kn)a za dvotjedni ili trotjedni boravak ondje treba izdvojiti 37.850, odnosno 52.000 dolara (331 099 kn).</p><p>Svima koji požele raditi na ovakav način resort nudi "savršenu privatnost i izoliranost" u odmaralištu smještenom na privatnom otoku, uz svakodnevnu mogućnost vježbanja joge, fitness ili meditaciju, kao i mogućnost privatnog najma luksuzne jahte kojom, nakon napornoga radnog dana gosti, uz zalazak sunca mogu pratiti plivanje jata dupina. </p><p>Odlučite li se za jedan od ponuđenih paketa moći ćete svakodnevno nekoliko sati raditi i s osamljene pješčane plaže na kojoj će vas čekati radni stol i nadstrešnica za zaštitu od sunca. Na takvom će vam prizoru u pozadini bez sumnje pozavidjeti svi kolege tijekom radnoga video poziva.</p><p>Kako se sami ne biste morali opterećivati administrativnim dijelom prijave za dolazak na Maldive, ljubazno osoblje to će obaviti umjesto vas. Za to vrijeme vi ćete bezbrižno ispijati koktel u privatnom salonu u zračnoj luci. </p><p>Maldivi su trenutačno otvoreni za sve turiste koji imaju dokaz o negativnom PCR testu na covid-19, koji ne smije biti stariji od 72 sata, računajući vrijeme od polaska s odredišta.</p><p>Slične pakete za sve koji rade od kuće u vrijeme pandemije nude i ostali atraktivni resorti.</p><p>Tako primjerice destinacije poput Barbadosa ili Bermuda turistima nude radne vize u trajanju do godinu dana, a i brojni američki hoteli reklamiraju slične nove usluge.</p><p>Kalifornijski hotel 'The Sawyer' zainteresiranima 'dubokog džepa' nudi kućice uz bazen s osiguranom Wi-Fi mrežom, uključenim parkiralištem i ručkom po cijeni od 150 dolara dnevno, a hotel Hamilton u Washingtonu lansirao je paket koji gostima nudi svakodnevno korištenje sobe do 16.00 sati uz doručak, po cijeni od 109 dolara dnevno.<br/> </p>