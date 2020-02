Preslatki poniji spašeni su od smrti - a danas pomažu djeci

Ovi mali konji u tipu ponija pomažu širiti radost i veselje među pacijentima oboljelima od demencije, djecom koja boluju od autizma i ljudima koji leže u hospiciju, sa smrtonosnim dijagnozama. Spašeni su prije nego što su uspavani, s farme u kojoj su bili pomalo zanemareni, zato što su oždrebljeni presitni u odnosu na svoju vrstu.

Poremećaj se naziva dvarfizam, a takve životinje često ugibaju ubrzo nakon što dođu na svijet.. No, ovi konjići su preživjeli i trenirani su za to da podižu duh onima kojima je to potrebno. Pokazalo se da druženje s njima pomaže sniziti stres i krvni tlak, što je vrlo korisno za one koji pate od mentalnih bolesti.

