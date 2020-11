'Bila sam toliko iznena\u0111ena kad me prvi put po\u010deo gledati tim velikim o\u010dima pa sam to morala uhvatiti. \u010cak to zna raditi i sa \u0161apama, i to svaki put djeluje na mene' napisala je Deborah, prenosi the Mirror.

Preslatko! Maleni mačak moli za hranu neodoljivim pogledom Svatko tko je vlasnik mačke znat će da one mogu vrlo vješto dobiti ono što žele. Bilo da vam pokazuju svoj trbuščić samo kako bi dobile hranu ili pokazuju pažnju onome tko ih hrani Nikolina Živković <p>Mačke su majstori manipulacije, a ova je poseban talent. Mačak Poe Poe, majstor je manipulacije kada je u pitanju hranu. Ova osmomjesečna mačka, točno zna kako raširiti oči i izgledati potpuno nevino.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Taj trik pokušao je na vlasnici <strong>Deborah De Asis</strong>, koja je odmah znala da je željan poslastice. Deborah se također pobrinula da brzo zgrabi svoj telefon i fotografira taj nezaboravan trenutak.</p><p>'Bila sam toliko iznenađena kad me prvi put počeo gledati tim velikim očima pa sam to morala uhvatiti. Čak to zna raditi i sa šapama, i to svaki put djeluje na mene' napisala je Deborah, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/11/18/ginger-cat-does-spot-on-puss-in-boots-impression-to-ask-for-treats-13616284/" target="_blank">the Mirror.</a></p> ljubimci

