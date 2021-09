Bethany Burgoyne (30), umjetnica, novinarka i kreativna poduzetnica iz Essexa u Velikoj Britaniji nema nikakvih problema s kompleksima. Smatra da treba izgledati prirodno, a onaj kome se to ne sviđa - ne mora je gledati.

POGLEDAJTE VIDEO:

No, nije uvijek bilo tako. Do 27. godine je pokušavala prikriti svoju pojačanu dlakavost uzrokovanu policističnim jajnicima i hormonskom neravnotežom. Brijala se i depilirala godinama samo kako bi se prilagodila nametnutim društvenim standardima ljepote i ženstvenosti.

Jednog dana je sjedila i razmišljala o tome. Počela je preispitivati te ideale. Pitala se radi li to sve zbog sebe ili ipak zbog drugih. Malo po malo te misli su joj se sve češće motale po glavi i ubrzo je shvatila koliko je ideja o konstantnom uklanjanju dlaka s tijela apsurdna.

Prestala je depilirati dlake na nogama i ispod pazuha 2018. godine, a početkom lanjske godine je odlučila ostaviti i dlake na licu, bradi i vratu.

Naravno, kao što je i očekivala, ljudi su se prema njoj počeli odnositi kao da je druga osoba. Pojedinci su je krenuli omalovažavati, ismijavati, govoriti joj da izgleda kao muškarac i da 'bi se ipak mogla obrijati'. Bethany se ne zamara njima jer oko sebe ima drage ljude koji je i dalje prihvaćaju i vole neovisno koliko dlaka po tijelu ima.

Kako bi potaknula druge žene da budu ponosne na sebe - na onakve kakve jesu, osnovala je radionicu pod nazivom The Sassy Show gdje ih motivira da budu pozitivne prema vlastitom tijelu i seksualnosti te prihvate svoja tijela bez osjećaja srama. Na tim radionicama s njom otvoreno razgovaraju o svojim strahovima, neugodnostima, nesigurnostima...

Čak je išla toliko daleko da je potaknula pojedine žene da miluju njezine dlake, jer vjeruje da dodir može ojačati povjerenje u druge ljude i osjećaj ponosa na vlastito tijelo.

Prisjetila se vlastitih dvojbi i preispitivanja u prošlosti

- Nekoliko godina sam bila usmjerena na preispitivanje i oslobađanje od onoga što su me od malih nogu učili o imidžu ženskog tijela. To mi je pomoglo prepoznati apsurdnost standarda ljepote i omogućilo da preuzmem kontrolu nad time da se osjećajem dobro u vlastitoj koži bez manipuliranja njome, uklanjanja ičega ili poboljšanja bilo čega - ispričala je.

- Sad vidim da svi mi možemo biti osoba kakvu želimo gledati, a za mene je to bila žena koja je imala dlake na tijelu i s ponosom ih pokazuje. Zahvaljujući pandemiji i privatnosti rada u vlastitoj tvrtki počela sam puštati i dlake na bradi. Osjećala sam se sigurnijom to napraviti bez osuđivanja drugih. Što sam se više gledala i dodirivala te dlake na licu i vratu, sve više sam shvaćala da su one prekrasan dio mene te da se mogu osjećati dobro i ponositi svojim izgledom - nastavila je.

- Kad me ljudi pitaju za moju bradu, to zna biti uz prizvuk osude ili me podbadaju u smislu da izgledam kao muškarac koji bi se trebao obrijati. Neki čak pretpostavljaju da iz ženskog spola prelazim na muški. Uvijek gledam ostati mirna te im strpljivo i transparentno odgovoriti, jer rodna binarnost postoji u našem društvu - dodala je.

- Kažem im da sam ja samo žena koja ponosno pokazuje svoju dlakavost. To obično vodi komunikativnijim i otvorenijim razgovorima o tome zašto pretpostavljamo da žene ne bi trebale imati dlake na licu. Svaka interakcija rezultira time da se osjećam hrabrije, rječitije i sigurnije u sebe. Poznato je da su žene sa sindromom policističnih jajnika često dlakavije. Sama ta statistika podsjeća me da nisam jedina dlakava žena na svijetu - kaže Bethany, a prenosi Daily Mail.