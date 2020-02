'Prestiž je nositi što drugi ne mogu naći, ali i više ekološki'

Sestre Katarina Pavišić i Valerija Leto već godinu dana vode second hand dućan vintage i retro stila, a njihov moto je približiti taj stil i drugim ljudima koji nisu u tom “điru”.

La Roba je prodavaonica rabljene odjeće koja se nalazi u zagrebačkoj Ozaljskoj ulici. Osim pristupačnog osoblja, ovaj se second hand shop ističe po tome što nudi odjeću različitih stilova, poput vintage, retro i pin upa. U ponudi imaju kapute, bunde od pravog ili umjetnoga krzna, dječje ruksake, cipele, remenje i nakit. Sve osim donjeg rublja. Interijer je uređen prema ukusu vlasnica, a neki kupci čak ga uspoređuju i s izgledom second handova iz New Yorka. Razni motivi, poput romboida, prugica ili leopard uzorka, krase njihovu ponudu, a osim prodaje odjeće nude uslugu stililiziranja svakoga kupca koji nije siguran kako takve uzorke i iskombinirati.

Foto: PIXSELL

- Odjeća nam dolazi iz Njemačke, Austrije i mali dio iz Engleske, a nabavljamo i iz Hrvatske. Imamo desetak dobavljača i zadovoljne smo ponudom. Dio asortimana je casual stila i naručujemo ga iz cijelog svijeta - ispričale su sestre Valerija i Katarina te dodale da naručuju komadno, a ponekad i otkupe pokoji komad od ljudi, no to je samo jedan posto od cjelokupne ponude.

- Bez dobrog angažmana nema ništa. Stvarno se trudimo pronaći najbolje i unikatne komade. Čak i same znamo nešto srediti, došiti i dodati neki svoj ‘touch’ - tvrde.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Što se tiče cijena, one se kreću od 19 kuna (nakit), remeni su od 49 kuna, pa dolazimo sve do 1500 kuna koliko stoji najskuplja haljina. Uvijek imaju i popuste. Prvih 15 dana u mjesecu imaju 30 posto popusta na gornji dio, a drugih 15 dana na donji dio odjeće. Osim toga, često znaju na izložbenim lutkama složiti kombinaciju i prodati svu odjeću s nje u kompletu po znatno nižoj cijeni.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Primjerice, hlače, majica, kaput i šešir sa lutke mogu se dobiti za 350 kuna, a uz to ide i marama gratis. U takvim je kombinacijama uvijek neki dodatak besplatan, a trenutno u ponudi imaju i fašnički asortiman. Također, kada im roba dođe one ju same peru, čiste i peglaju. U potpunosti se posvete odjeći i tome da sve bude kako treba.

- Imamo brendove koji se više ne proizvode, primjerice Škofja Loka, Zaječar, Jugoplastika...- pričaju sestre i dodaju da od ostalih poznatih brendova drže Dolce & Gabbanu, Max Maru, Kenzo, Dsquared, Armani, Desigual, Guess i slične. Od veličina imaju klasične brojeve do L ili XL, no tvrde da su u deficitu sa ‘plus size’ odnosno XXL veličinama, što nastoje popraviti. Ponuda im je zasada uglavnom fokusirana na ženski dio populacije, ali imaju i mali dio za muškarce koji se vrlo brzo rasproda. Što se tiče kupaca, najčešće im dolaze žene u dobi od 40 do 50 godina. Nađe se tu i pokoji muškarac, ali žene uglavnom kupuju za njih ili oni znaju doći u pratnji žena pa usput i oni nešto odaberu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Imamo Facebook stranicu na kojima ljudi mogu pratiti novosti vezane za novu odjeću koju nudimo - priča Valerija i dodaje da uz to imaju i stranicu ‘Vintage by Valery - La Roba Store’ koja se isto može naći na Facebooku, a cilj joj je kombinacijama inspirirati sve ljude koji su zainteresirani za ovakav retro i pomalo drugačiji stil.

- Zbog hiperprodukcije ljudi se često okreću second handu jer žele biti drugačiji. Zbog toga second hand ima budućnost, ali tu treba uložiti i puno ručnog rada - odlučno pričaju sestre.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL - Danas je prestiž pojaviti se s nečim što nitko nema, a tu se budi i sentiment, ljudi se prisjete svog mladenaštva - tvrdi Valerija i dodaje da je prednost second handova i takvih manjih dućana to što postoji intimniji odnos i pristup pa su kupci zadovoljni i često se vraćaju.

Sestre navode da je glavni problem kod njihovog second handa lokacija. Mogu mu pristupiti samo pješaci ili biciklisti pošto se nalaze na prometnom području, pa često nema slobodnih parkirnih mjesta. No, bez obzira na to tvrde da im nije cilj imati veliku popularnost već zadovoljne kupce kojima se mogu u potpunosti posvetiti. Pošto je second hand ekološki vid trgovine, sestre Katarina i Valerija vjeruju da postoji budućnost u održivoj modi te tvrde da je to zapravo i sadašnjost. Budućnost je u održivoj modi, recikliranju i cijeloj toj osviještenosti.

