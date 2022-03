Uvjereni ste da u odnosu s partnerom dajete svoj maksimum, trudite se oko toga da sve dobro funkcionira te da mu udovoljite kad god možete, no unatoč tome on stalno pronalazi razloge za to da vam prigovara oko nečeg? Takva situacija s vremenom će sigurno narušiti sklad u vezi i dovesti vas do toga da poželite pobjeći, pogotovo ako se veći dio pritužbi odnosi na sitnice koje nisu tako važne za svakodnevno funkcioniranje ili su pomalo nerazumne ili besmislene, piše Psychology Today.

POGLEDAJTE VIDEO: Goran i Hana o problemima s njegovom bivšom partnericom

Svi ponekad zaboravimo donijeti iz trgovine nešto što partner voli, ili staviti rublje u sušilicu da bi omiljena trenirka bila suha prije nogometa s dečkima, no većina ljudi lako prevlada ljutnju zbog tih manjih pogrešaka. Ako se vaš partner baš uhvati za takve sitnice ili čini sve da nađe nešto zbog čega će prigovarati, to nije lako izdržati.

Lindie Liang i kolege sa Sveučilišta Wilfred Laurier ove godine je objavila novo istraživanje u kojem se pokazalo da partnera koji stalno drži litaniju uspoređujemo s prezahtjevnim šefom. Iako dinamika na radnom mjestu nije potpuno ista kao ona kod kuće, pouke iz ovog istraživanja mogu se primijeniti i na vezu. Pa, evo nekih zaključaka:

Kakve posljedice stalne pritužbe mogu imati?

Usredotočenost kanadskog istraživačkog tima na zlonamjerni nadzor nad partnerom daju neke smjernice za razumijevanje reakcija ljudi koji su stalna meta nečije kritike. Temelj za analizu je ideja 'međuljudske pravde', termin koji je u literaturi definiran kao čovjekova 'potreba vjerovati da živimo u pravednom svijetu u kojem se dobiva ono što zaslužujete i zaslužili ste ono što dobivate'. Dodatak vašem osjećaju za pravdu je ideja 'pravednosti', što znači da vjerujete da je ono što ste uložili u odnos jednako doprinosu druge osobe.

Gledano iz ove perspektive, ako vjerujete da dajete sve od sebe u odnosu s partnerom, njegove pritužbe neće dovesti samo do toga da se osjećate povrijeđeno, već i da osjećate nepravdu. Ideja je da će se prema vama odnositi s uljudnošću, dostojanstvom i poštovanjem i možda je ranije partner i pokazivao te sklonosti, no ako se to počelo gubiti, očito je da si je partner dopustio da degradira neke od standarda koji bi morali postojati u odnosu.

Gdje god to bilo, kod kuće ili na poslu, nepošteno postupanje može dovesti do niza negativnih ishoda, od toga da druga strana doživi bourn out, zapadne u depresiju i emocionalnu iscrpljenost. Ako imate previše kritičnog partnera, možda se već i poistovjećujete s ovim ishodima.

Je li odmazda (dobar) odgovor?

Kanadski istraživači su utvrdili da je jedan od načina na koji se ljudi nose s kršenjem osjećaja za pravdu taj da se uključe u jednostavnu odmazdu. Čini se izrazito kontraproduktivnim, ali, kako kažu Liang i suradnici, odmazda se zapravo i ne mora dogoditi u stvarnosti da bi bila učinkovita. U jednoj studiji koju autori navode, nanošenje štete 'virtualnoj vudu lutki' omogućilo je sudionicima da osjete da im je barem dio osjećaja za pravdu vraćen.

U sveobuhvatnom modelu koji su Liang i njezini suradnici testirali, uloge odmazde i osjećaja za pravdu ispitane su kao utjecaji na fizičko i psihičko zdravlje sudionika. Od sudionika se tražilo da navedu koliko su često u protekloj godini bili nepristojni ili neugodni prema svom nadređenom Na uzorku od gotovo 200 zaposlenih odraslih tijekom osoba koje su promatrane tijekom 4 mjeseca, autori su uspjeli pokazati da je odmazda zapravo pomogla u posredovanju učinaka nasilnog nadzora na fizičko i psihičko zdravlje, barem u razdoblju istraživanja. Međutim, nije samo oslobađanje prigušenog bijesa ublažilo njihovu bijedu, već osjećaj da mogu povratiti svoj osjećaj za pravdu.

Tri korisna načina za neutralizaciju pritužbu vašeg partnera

Možda se pitate je li najbolji izbor odgovora na stalne pritužbe partnera to da krenete s odmazdom. U raspravi o nalazima istraživanja, pokazalo se da je puno je bolje promijeniti organizacijsku kulturu, tako da se zlostavljačko ponašanje više ne tolerira.

Ove tri strategije mogu vam biti svojevrsni vodič za to kako odgovoriti:

1. Primijetite i naznačite kako neprestano kritiziranje šefa ili partnera utječe na vas. Budući da zaposlenici čiji se nadređeni ponašaju loše prema njima mogu doživjeti značajne dugoročne psihičke i fizičke posljedice, moguće je da tako na vas utječe i pretjerano zahtjevan i grub partner. Nemojte zanemariti te učinke, već ih upotrijebite u pokušaju da promijenite stvari.

2. Pogledajte što se događa kad uzvratite. Primamljivo je uzvratiti, biti nepristojan ili se odmah požaliti partneru zbog toga što nešto nije učinio, a trebao je. Međutim, što se događa kad to učinite? Povisuje li to ili snižava temperaturu vaših interakcija? Čini se licemjernim da ponašanje svog partnera nastoji promijeniti korištenjem iste one metode protiv koje se borite, pogotovo ako je to stvar 'organizacijske kulture'.

3. Pokušajte vratiti svoj osjećaj za pravdu. Ova strategija može biti najvažnija i u konačnici najučinkovitija. Započnite razgovor s partnerom koji se usredotočuje na jednakost i poštenje. Provjerite možete li se složiti oko manje štetnog načina razgovara o situacijama u kojima je jedno od vas razočaralo drugu osobu.

Ukratko, ne morate ulagati u vudu lutku da biste vratili osjećaj za pravdu i jednakost s partnerom.