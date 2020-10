Prije 'bijega' u prirodu' Dabney Tompkins i Alan Colley \u017eivjeli su ameri\u010dki san u Dallasu u Teksasu. Imali su veliku ku\u0107u, krasne automobile i odli\u010dno pla\u0107ene poslove. Ali, kako to biva, osjetili su da im ne\u0161to va\u017eno nedostaje u \u017eivotu. Shvatili su kojim putem \u017eele dalje nakon \u0161to su \u010ditali o\u00a0vatrogasnim stra\u017earnicama Ameri\u010dke \u0161umarske slu\u017ebe kojih ima po cijeloj zemlji, a propadaju jer se mnoge vi\u0161e ne koristi.\u00a0

Ti povi\u0161eni objekti su ih fascinirali pa su po\u010deli iznajmljivati vatrogasne stanice kao vikendice. No, na kraju su odlu\u010dili urediti jednu po svojoj mjeri i pretvoriti je u dom. Odlu\u010dili su se za onu smje\u0161tenu\u00a0u blizini Tillera, gradi\u0107a od nekih 180 stanovnika.

- Odlu\u010dili smo biti totalno neodgovorni. Napustili smo poslove i preselili se ovdje. Prvotno smo namjeravali \u017eivjeti tako godinu dana jer smo mislili da je ovo mo\u017eda previ\u0161e izolirano, previ\u0161e dosadno, previ\u0161e rustikalno. Ali, tada smo do\u0161li, po\u010deli upoznavati ovda\u0161nje ljude i stvarno u\u017eivati u njegovom ritmu - prisjetio se\u00a0Dabney.

Njihova ku\u0107ica ima kuhinju spojenu s\u00a0dnevnim boravkom dok je spava\u0107a soba u gornjem dijelu i do nje se dolazi stepenicama. Imaju i lijepu terasu s\u00a0koje u\u017eivaju u\u00a0panoramskim pogledu na Nacionalnu \u0161umu Umpqua i vrt u kojem sami uzgajaju hranu. Ka\u017eu da se uop\u0107e ne osje\u0107aju sku\u010deno, imaju sve \u0161to im je potrebno i u\u017eivaju.

Ku\u0107a se napaja solarnom energijom, a kako originalna stra\u017earnica nije imala kupaonicu, i za to su se pobrinuli - sagradili su je vani. To je za njih, pri\u010daju, \u010dar \u017eivljenja toliko blizu prirode.

- Najdra\u017ee vrijeme za kupanje mi je kad vani ima snijega i moramo bosi hodati kroz snijeg. Tada uklju\u010dite tu vru\u0107u vodu, taj jin i jang toplog i hladnog, i gledate prirodu oko sebe. To je za nas raj - dodao je Dabney.

Napomenuo je da jako u\u017eivaju u ovom skromnom na\u010dinu \u017eivota, okru\u017eeni zvukovima prirode, bez sve\u00a0one gradske vreve koja je prije isisavala energiju iz njih. Va\u017eno je, ka\u017ee, prevladati o\u010dekivanja kako bi trebao izgledati dobar \u017eivot i \u017eivjeti po svojim mjerilima, prenosi\u00a0treehugger.com.

Pogledajte kako izgleda njihov dom i u videu:

\u00a0

Preuredili su stari vatrogasni toranj u dom, žive usred ničega

Dabney Tompkins i Alan Colley živjeli su američki san u Dallasu u Teksasu. Imali su veliku kuću, krasne automobile i odlično plaćene poslove. Ali, osjetili su da im nešto nedostaje u životu

<p>Zovu je 'kućicom na drvetu bez drveta'. Njihov dom na visokom tornju nema više od 36 četvornih metara, no pogled na okolicu je neprocjenjiv. Kućica je smještena na oko 12 metara visine, u državi Oregon u SAD-u, usred gotovo netaknute prirode.</p><p>Prije 'bijega' u prirodu' <strong>Dabney Tompkins</strong> i <strong>Alan Colley</strong> živjeli su američki san u Dallasu u Teksasu. Imali su veliku kuću, krasne automobile i odlično plaćene poslove. Ali, kako to biva, osjetili su da im nešto važno nedostaje u životu. Shvatili su kojim putem žele dalje nakon što su čitali o vatrogasnim stražarnicama Američke šumarske službe kojih ima po cijeloj zemlji, a propadaju jer se mnoge više ne koristi. </p><p>Ti povišeni objekti su ih fascinirali pa su počeli iznajmljivati vatrogasne stanice kao vikendice. No, na kraju su odlučili urediti jednu po svojoj mjeri i pretvoriti je u dom. Odlučili su se za onu smještenu u blizini Tillera, gradića od nekih 180 stanovnika.</p><p>- Odlučili smo biti totalno neodgovorni. Napustili smo poslove i preselili se ovdje. Prvotno smo namjeravali živjeti tako godinu dana jer smo mislili da je ovo možda previše izolirano, previše dosadno, previše rustikalno. Ali, tada smo došli, počeli upoznavati ovdašnje ljude i stvarno uživati u njegovom ritmu - prisjetio se Dabney.</p><p>Njihova kućica ima kuhinju spojenu s dnevnim boravkom dok je spavaća soba u gornjem dijelu i do nje se dolazi stepenicama. Imaju i lijepu terasu s koje uživaju u panoramskim pogledu na Nacionalnu šumu Umpqua i vrt u kojem sami uzgajaju hranu. Kažu da se uopće ne osjećaju skučeno, imaju sve što im je potrebno i uživaju.</p><p>Kuća se napaja solarnom energijom, a kako originalna stražarnica nije imala kupaonicu, i za to su se pobrinuli - sagradili su je vani. To je za njih, pričaju, čar življenja toliko blizu prirode.</p><p>- Najdraže vrijeme za kupanje mi je kad vani ima snijega i moramo bosi hodati kroz snijeg. Tada uključite tu vruću vodu, taj jin i jang toplog i hladnog, i gledate prirodu oko sebe. To je za nas raj - dodao je Dabney.</p><p>Napomenuo je da jako uživaju u ovom skromnom načinu života, okruženi zvukovima prirode, bez sve one gradske vreve koja je prije isisavala energiju iz njih. Važno je, kaže, prevladati očekivanja kako bi trebao izgledati dobar život i živjeti po svojim mjerilima, prenosi <a href="https://www.treehugger.com/couple-converts-fire-lookout-station-dabney-tompkins-alan-colley-4856152" target="_blank">treehugger.com</a>.</p><p>Pogledajte kako izgleda njihov dom i u videu:</p><p> </p>