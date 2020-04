Prevelika želja: Život nam je savršen, no htjeli bismo dijete

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Liječim se od karcinoma dojke, strahujem od svakog nalaza

Dragi Mevludine,

volimo se i živimo poput pravih ljudi. Sve smo polako stvorili, uspijevamo korak po korak. Osim djeteta. Hoćemo li imati dijete? Prevelika nam je želja. Molim vas pomozite nam barem savjetom. Hvala na odgovoru.

šifra: Riba 33

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Ambiciozna ste i energična žena. Temeljiti ste, ponekad pomalo ljutiti i eksplozivni, no volite red. Suprug vam je idealist, romantičar i sanjar, poprilično stabilan i pažljiv. Vidim obostranu ljubav i zajedništvo te vrlo dobar brak. No što se tiče djece, već ste odavna trebali krenuti liječnicima. Uporni ste, no predstoji vam borba jer radi se o sterilitetu koji se može adekvatno liječiti. Oboje morate kod doktora, na daljnje i detaljnije preglede. Zatim ćete biti upućeni na izvantjelesnu oplodnju. Vidim vam uspjeh, no morate biti uporni i opušteni. U iduće dvije godine vidim da ćete biti prezadovoljni. Sve će biti u redu što se tiče braka, financija, stabilnosti i ljubavi. Dakle počnite raditi na bebi, slušajte doktore, i sve će sjesti na svoje mjesto.

Tema: Astro