Previše trošite na grijanje? Ove stvari i namještaj mogu učiniti dom hladnijim nego treba biti

Održavanje topline u kući zimi je teško, ali evo kako ju možete zadržati već sitnim korekcijama. Stručnjak za interijere otkriva što bi zapravo moglo činiti dom hladnijim i kako to popraviti s malim proračunom.

Mnogi se bore s rastućim računima za energiju i troškovima života. To znači da se neki čak odlučuju isključiti ili smanjiti grijanje, unatoč niskim temperaturama. Srećom, postoje neke jednostavne stvari koje možete učiniti u domu kako biste učinkovitije zadržali toplinu tijekom hladnog vremena.

Stručnjaci za ugradbeni namještaj otkrili su predmete koji bi mogli dovesti do hladnijeg doma, uključujući kožne sofe i laminatne podove.

Kažu da su kožne garniture klasičan komad namještaja, ali ne upijaju dobro toplinu, a izrađene su od materijala zbog kojeg mogu biti malo hladnije. Da biste to riješili, zimi možete pokušati pokriti kožnu sofu dekama ili prekrivačima - tako će moći apsorbirati više topline i osjećat ćete se ugodnije.

Foto: Dreamstime

Drugi problem su tanke zavjese, koje ne štite od hladnoće. Iako si mnogi ne mogu priuštiti novac za novi par zavjesa, možete dodati malo podstave svojim postojećim kako biste ih podebljali. Samo uzmite podstavu ili deke i bacite se na šivanje.

Stručnjaci kažu da postavljanje namještaja poput sofa, stolića za kavu i kreveta ispred radijatora znači da će oni apsorbirati toplinu umjesto da dopuštaju njezinu distribuciju u prostoriju.

Podovi od laminata ili pločica također mogu biti problem jer u zimskim mjesecima može biti puno hladnije. Kao privremenu mjeru, razmislite o postavljanju tepiha - stopalima će biti manje hladno i to će pomoći da prostorija općenito bude toplija.

Pokušajte držati prostor oko radijatora čistim kako bi prostorije bile što toplije.

Foto: Dreamstime

Nije samo namještaj taj koji bi mogao sprječavati toplinu. Iako izgledaju maleno, praznine između poda i letvi također pružaju savršen način za gubitak topline. Pokušajte zatvoriti sve praznine kako biste izbjegli prodiranje propuha - postoji mnogo jeftinih alata za to. Ako su lajsne prilično stare, možda bi ih se isplatilo ponovno namjestiti kako bi bile lijepe i sigurne, što će vjerojatno dugoročno pomoći da uštedite novac, donosi The Sun.

Još jedno područje gdje toplina može pobjeći jesu - prozori. Ako primijetite da iz prozora dolazi propuh, možda bi bilo vrijedno preobraziti ih. Jednostavno nabavite samoljepljive pjenaste trake, odnosno zaštite i stavite ih oko okvira prozora. Ovo se može kupiti u trgovinama.

Foto: Dreamstime

Ako živite u starijoj kući, vjerojatno je sklonija propuštanju hladnog zraka. Na primjer, otvoreni dimnjak propušta više hladnoće nego što mislite. Jedna od mogućnosti je njegovo privremeno blokiranje, no morat ćete pozvati stručnjaka da to učini. Međutim, dimnjaci nikada ne bi trebali biti zabrtvljeni na vrhu jer to može zadržati toplinu unutra i uzrokovati pregrijavanje.

- Postoje načini da maksimalno povećate toplinu u domovima i mnogi možda nisu svjesni da određene stvari u njihovim domovima zapravo čine prostor hladnijim. Ne treba zanemariti u domu, u ovo doba godine, stvari poput zavjesa, navlaka i tepiha koji upijaju toplinu i redistribuiraju je u zrak. Zato bih svima koji imaju kožne sofe savjetovao da preko njih postave nekoliko deka ili prekrivača, ili ako imate laminat da razmislite o ulaganju u tepih za hladnije mjesece. To čini razliku - dodaje stručnjak Nic Shacklock.

