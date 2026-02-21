Previše vole hranu - Saznajte koji je znak Zodijaka najviše sklon čestom prejedanju

10. BIK Bikovi vole hranu i užitke života, ali to rade polako i sa senzualnim pristupom. Hrana im nije samo gorivo, nego i zadovoljstvo, pa se lako dogodi da pojedu više nego što im je potrebno kada je obrok posebno ukusan. Oni cijene kvalitetu i bogatstvo okusa, pa im je teško stati dok su potpuno zadovoljni. Ipak, Bikovi su strpljivi i promišljeni, pa se prejedanje događa sporije i rijetko impulzivno. | Foto: Fotolia