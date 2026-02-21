Previše vole hranu - Saznajte koji je znak Zodijaka najviše sklon čestom prejedanju

Neki ljudi jedu da bi živjeli, dok drugi žive da bi jeli. Ako volite hranu, često se možete prejedati, osobito omiljenih jela. Vaša sklonost prejedanju može biti povezana s osobinama vaše osobnosti i horoskopskim znakom
U nastavku pogledajte rang listu od znakova koji se najmanje prejedaju, do onih koji se prejedaju najviše.
| Foto: DREAMSTIME
U nastavku pogledajte rang listu od znakova koji se najmanje prejedaju, do onih koji se prejedaju najviše. |
Foto: DREAMSTIME
U nastavku pogledajte rang listu od znakova koji se najmanje prejedaju, do onih koji se prejedaju najviše.
| Foto: DREAMSTIME
12. JARAC Jarci su izrazito disciplinirani i uglavnom jedu onoliko koliko im tijelo stvarno treba. Oni često planiraju obroke prema obavezama i energiji, ne prema emocijama ili užitku. Jarčevi paze na zdravlje, pa se prejedanje događa vrlo rijetko i obično samo pod ekstremnim stresom. Ako se ipak počnu prejedati, to je više iz navike nego iz užitka.
| Foto: Fotolia
11. DJEVICA Djevice su poznate po analitičnom pristupu svim aspektima života, pa tako i prehrani. One vole nutritivno vrijedne obroke i rijetko se prepuste jelima koja nisu u njihovom planu. Prejedanje im nije tipično jer često paze na svaki unos kalorija i sastojaka. Ako se dogodi, obično je razlog perfekcionističko ili emocionalno preispitivanje, a ne užitak u hrani.
| Foto: Fotolia
10. BIK Bikovi vole hranu i užitke života, ali to rade polako i sa senzualnim pristupom. Hrana im nije samo gorivo, nego i zadovoljstvo, pa se lako dogodi da pojedu više nego što im je potrebno kada je obrok posebno ukusan. Oni cijene kvalitetu i bogatstvo okusa, pa im je teško stati dok su potpuno zadovoljni. Ipak, Bikovi su strpljivi i promišljeni, pa se prejedanje događa sporije i rijetko impulzivno.
| Foto: Fotolia
9. VODENJAK Vodenjaci jedu prvenstveno prema stvarnoj gladi i ne vole kada im drugi nameću pravila o prehrani. Ako osjete da im netko kontrolira što ili koliko jedu, mogu se pobuniti i pojesti više nego što im treba. Ipak, u normalnim okolnostima hrane se umjereno i s racionalnim pristupom. Hrana im je više sredstvo da se osjećaju samostalno nego emocionalno utočište.
| Foto: Fotolia
8. OVAN Ovnovi su snažni, impulzivni i energični, pa hranu često konzumiraju brzo i bez pretjeranog planiranja. Kada su uzbuđeni ili u društvu, mogu pojesti više nego što im je potrebno, jer im impulsi i užitak u trenutku često pobijede razum. Njihova avanturistička priroda znači da vole snažne okuse i začinjena jela, pa im obrok zna biti obilniji nego što planiraju. Ipak, brzo “sagorijevaju” energiju pa se to ne vidi odmah.
| Foto: Fotolia
7. LAV Lavovi vole sve lijepe stvari, a hrana je dio toga. U društvu ili na zabavama mogu pojesti više samo zato što uživaju u iskustvu i pažnji koju dobivaju dok jedu. Za Lava hrana često znači slavlje, a ne samo zadovoljenje gladi. Kada su sami, obično cijene kvalitetu nad količinom, ali svejedno se mogu prepustiti raskošnim obrocima kad im je lijepo ili u centru pažnje.
| Foto: Fotolia
6. RAK Rakovi imaju duboku emocionalnu povezanost s hranom i često je koriste kao utjehu kad su tužni, pod stresom ili usamljeni. Za njih su obiteljski ručkovi i domaća kuhinja posebno važni pa se lako dogodi da jedu iz osjećaja, a ne iz stvarne potrebe. Njihova kuhinja često je bogata i puna domaćih specijaliteta, a oni je znaju cijeniti više nego mnogi drugi znakovi.
| Foto: Fotolia
5. STRIJELAC Strijelci vole životne avanture, a to uključuje i istraživanje različitih kuhinja i jela. Kad su na putu ili u društvu, vole isprobavati sve vrste specijaliteta i ponekad se prepuste obilnijim obrocima. Prejedanje im nije uglavnom emocionalno, nego istraživačko. Jednostavno žele iskusiti sve i odmah. Ipak, u svakodnevici često jedu normalno.
| Foto: Fotolia
4. VAGA Vage ponekad prejedaju jer imaju neuredan odnos s hranom. One brinu o izgledu i često razmišljaju o ugljikohidratima i mastima, ali kad se osjećaju loše, često posežu za hranom kao izvorom utjehe ili zadovoljstva. Kombinacija brige o izgledu i emocionalnih okidača čini ih sklonima povremenom prejedanju.
| Foto: Fotolia
3. BLIZANCI Blizanci hranu ne vide samo kao gorivo. To je aktivnost i užitak. Oni često planiraju druženja oko hrane, grickaju dok rade ili gledaju serije i jedu uz društvo ili omiljene aktivnosti. Hrana im često donosi sreću, a ne samo energiju, pa se vrlo lako dogodi da jedu bez da osjete kada su stvarno siti.
| Foto: Fotolia
2. ŠKORPION Škorpioni su poznati po svojoj snažnoj volji i strastvenoj prirodi, što se prenosi i na prehrambene navike. Ako nisu na strogoj dijeti, lako se prepuste ukusnim jelima i pojedu više nego što su planirali. Njihova potreba za kontrolom zna se manifestirati kao intenzivna ljubav prema hrani, a kad im se nešto posebno svidi, mogu dugo uživati u obroku.
| Foto: Fotolia
1. RIBE Ribe su na vrhu liste najsklonijih prejedanju. One vole jesti i često to rade iz ljubavi prema hrani. Hrana im ide ravno u srce: uživaju u kuhanju, traženju najboljih mjesta za jelo i u gurmanskim iskustvima. Ako su talentirane za kuhanje, rado će spremati obilne obroke za obitelj i prijatelje, ali često jedu i više nego što im tijelo stvarno treba.
| Foto: Fotolia