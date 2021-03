Jack McCrossan i njegovi prijatelji kontaktirali su njezine vlasnike pitajući ih mogu li provesti neko vrijeme s njom, šetajući ju i igrajući se s njom jer im stanodavac ne dopušta da imaju kućne ljubimce.

Kao odgovor dobili su pismo od Stevie. Na omotnici je čak bio otisak njezine šape.

- Ja sam 2,5 godine stara mješanka labradora i njemačkog ovčara. Porijeklom sam s Cipra. Udario me automobil, bila sam na operaciji, a zatim su me odvezli u sklonište u Velikoj Britaniji gdje su me moji sadašnji vlasnici Sarah i Chris udomili. Obožavam upoznavati nove ljude i voljela bih da budemo prijatelji. Jedini uvjet je da mi dnevno 5 puta bacite lopticu i da me češkate po trbuhu kad god to poželim. Razumijemo koliko je teško naći stanodavca koji dopušta kućne ljubimce, a život bez psa jednostavno nije potpun. Možemo se družiti kada god vi želite, samo pošaljite mom Chrisu poruku pa da se dogovorimo - pisalo je u pismu.

Momci su se već dva puta sastali sa Stevie, a međusobno se obožavaju

- Svaki put kad ujutro izađe u vrt, ona zapjeva tamošnjim mačkama i pticama. To je djelomično bila inspiracija za njezino ime. Njena omiljena hrana su wasabi, slatki krumpir, masline, smokve, sardine - ispričala je vlasnica Sarah.

Ona čak ima i svoj Instagram račun, a prati ju više od 4.000 ljudi.

- Stevie je vrlo znatiželjna. Obožava nasloniti glavu kroz prozor i provjeravati sve ljude koji prolaze pored. Tako je i privukla pažnju ovih dječaka. Prilično je nekoordinirana, tako da tijekom igranja ona uopće ne može uhvatiti ništa (loptu ili poslasticu!). Ona uopće nema pojma o osobnom prostoru - objasnila je.

Ona i Chris rade u smjenama za hitnu službu. Kad se bilo koji od njih vrati iz noćne smjene, prvo što napravi je skoči na sofu i neće se pomaknuti dok ju ne počešete po uhu i trbuhu najmanje 10 minuta.

- Ona je kraljica drame i jednom smo morali otići s kave i odvesti je u hitnu veterinarsku ambulantu jer je neprestano urlala kako bi saznali da je na šapama imala ogrebotinu - pričaju vlasnici.

Jack i prijatelji oduševili su se s odgovorom

- Bili smo ushićeni i jedva smo čekali da je prošetamo. Kada smo vidjeli otisak šape na pismu znali smo da je to dobra vijest. Ona je vrlo energična, baš kao malo štene i ljubazna. Mi je odvedemo u šetnju i ona ne prestaje trčati. Mi smo svi odrasli s kućnim ljubimcima, od hrčaka do riba i zamoraca, tako da jednostavno volimo životinje - ispričao je susjed Jack koji je pismo objavio na društvenim mrežama.

Nažalost Jack i njegovi prijatelji ne mogu imati kućnog ljubimca jer je njihov stanodavac striktno zabranio kućne ljubimce. Ali dobra vijest je da sada mogu šetati i družiti se sa Stevie, a njih petero se izvrsno slažu.

Jackova objava na Twitteru postala je viralna, a više od 460 tisuća ljudi je lajkalo priču. Ljudi su bili oduševljeni s pričom, a komentari su bili i više nego pozitivni, piše Bored Panda.