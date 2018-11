Prijateljice, pozor! Otvaraju se vrata muzeja stvorenog za vas

U četvrtak, 15. studenog, svoja vrata otvara Muzej prijateljstva, novi projekt najvećeg ženskog multimedijskog brenda – miss7. Prvi muzej koji slavi jednu od najčvršćih životnih veza – žensko prijateljstvo - otvorit će se u zagrebačkom Muzeju Mimara.

Žensko prijateljstvo jedna je od temeljnih vrijednosti brenda miss7. Upravo zato pokrenuli su natječaj ''Neprocjenjivo za prijateljice'' unutar koje su na adrese miss7 pristizale stotine priča o prijateljstvu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otvoreno, bez cenzure žene su ispisale priče o neprocjenjivim malim trenutcima koji život čine vrijednim življenja, a osam umjetnica - Josipa Štefanec, Lila Herceg, Božica Matasić, Toni Mažuranić, Ivana Tkalčić i Andrea Resner, Barbara Sabo i Tea Šubat - inspiriralo se time te napravilo sedam radova posvećenih različitim sferama prijateljstva.

U sedam tematskih krugova, nalaze se teme poput tajni, podrške, igre, podrške, trajnosti. Umjetnice Tea Šubat i Barbara Sabo svojim su radom, naslovljenim Girls Talk, obradile temu tajni. Njihova soba sastoji se od 7 pobjedničkih priča miss7 online natječaja koje će ukomponirati u različite multimedijalne moduse – pisma, SMS poruke, spomenare, telefonske govornice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ljepota ženskog prijateljstva je u tome da je svako posebno, a opet se u mnogima možemo i same pronaći. To je nešto što bismo voljele prenijeti i na posjetitelje (a posebno posjetiteljice) Muzeja - zaključile su Tea i Barbara, i same prijateljice još od studentskih dana.

S druge strane, umjetnica Andrea Resner svojim je radom odlučila obraditi jednu od najtežih strana prijateljstva – njegov kraj. Za nju kraj prijateljstva, kao i svaka smrt, ima transformativnu snagu.

- On je tužan i treba ga oplakati, odati mu počast i priznati sve one jasnoće, otvaranja i zatvaranja koja nam je donio. Tako da moja instalacija uprizoruje taj susret s duhovima iz prošlosti koje čuvamo na posebnom mjestu - ispričala je Andrea.

Večerašnje otvorenje muzeja moderirat će ga glumice Mia Biondić te Iskra Jirsak, a za dobru glazbu pobrinut će se dvije DJ-ice - DJ Rea i DJ Ineskich. Otvorenje počinje u 19 sati, a izložba će za posjetitelje biti otvorena od 16. studenog do 2. prosinca, a cijena ulaznice je 20 kn.