Prijateljstvo na ruci je opet hit: Našli smo najljepše primjerke narukvica za najbolje frendice

Dvije godine nakon što je pjesma Taylor Swift 'You're On Your Own, Kid' nadahnula njezine obožavatelje da 'naprave narukvice prijateljstva, iskoriste trenutak i okuse ga', ovaj nostalgični komad nakita ne samo da je postao glavni modni dodatak za pripadnike generacije Z prilikom odlaska na koncerte i festivale, nego i komad kojemu teško odolijevaju sve generacije i koji rado nose svakoga dana.

Super vijest je da ih je vrlo lako napraviti pa možete od perlica sa slovima složiti što god vam padne na pamet. Uz njih kupite i šarene perle za ostatak narukvice, a možete uzeti i one s raznim motivima, poput srca ili leptira.

Ako ipak želite kupiti gotove narukvice i pokloniti jednu najboljoj prijateljici, ponuda je vrlo raznolika. Od 'tennis' narukvica s cirkonima, preko onih bogatih perlama i raznim dodacima, do jednostavnijih metalnih varijanti. Komad nakita koji ima sentimentalnu vrijednost vrlo lako zavolimo, bez obzira na njegovu pravu vrijednost ili cijenu.

Aldo 35,17 eura

Argentum 114 eura

Stradivarius 9,99 eura

Yokoamii Zalando 54,95 eura

Zara 17,95 eura

Chemaco 3,85 eura