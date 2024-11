Prije ili poslije doručka: Ovo je najbolje vrijeme za oprati zube

Na pitanje 'kada prati zube?', odgovorila je stomatologinja Maria Rubio iz Madrida, koja je podijelila svoje stručno mišljenje u viralnom TikTok videu s više od 800 tisuća pregleda. Prema njoj, odgovor je jasan: zube treba oprati prije doručka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Estetske operacije | Video: KanalRi

Zašto prije doručka?

Dok spavamo, u našoj usnoj šupljini smanjuje se protok sline. Slina inače djeluje kao prirodni čistač zuba i pomaže u neutralizaciji kiselina koje proizvode bakterije. No, s manjkom sline tijekom noći, bakterije dobivaju priliku za nesmetani rast, zbog čega se ujutro u ustima nalaze na vrhuncu svoje aktivnosti.

- Ujutro kad se probudimo, količina bakterija u ustima je na najvišoj razini. Ako odmah doručkujemo bez pranja zubi, te bakterije dolaze u kontakt s hranom i počinju proizvoditi kiseline koje mogu oštetiti zubnu caklinu i potaknuti nastanak karijesa - dr. Rubio objašnjava.

Foto: Dreamstime

Drugim riječima, kada jedemo prije nego što operemo zube, "hranimo" te bakterije, omogućavajući im da postanu još aktivnije i štetnije za naše zube.

Nakon što smo oprali zube, preporučuje se isprati usta običnom vodom nakon doručka, kako bismo uklonili eventualne ostatke hrane. Tako ostavljamo prostor za čišćenje bez ponovnog direktnog pranja zubi nakon svakog obroka, čime izbjegavamo eventualnu iritaciju cakline.

Dilema oko pranja zubi prije ili poslije doručka sada ima odgovor, ali što je s tehnikom i pravim načinom četkanja zubi? Dr. Lori Herbert, stomatologinja u Minnesota Department of Corrections, i registrirana dentalna higijeničarka te vlasnica stranice Help Me Hygienist, dodaje još važnih savjeta o pravilnom pranju zubi.

Suho četkanje za bolju učinkovitost

Dr. Herbert na Quori objašnjava da sam čin četkanja uklanja plak s površine zubi. Preporučuje započeti pranje zubi suhom četkicom, bez paste, jer se na taj način može ukloniti više plaka.

Nakon suhog četkanja, savjetuje dodavanje paste kako bi se iskoristile prednosti fluorida i drugih aktivnih sastojaka poput antibakterijskih ili onih za osjetljivost.

S obzirom na to da svaki pacijent ima različite potrebe, Lori naglašava kako je važno odabrati odgovarajuću pastu za zube i četkicu.