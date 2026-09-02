Prije nego bude prekasno: Ovih nezdravih navika morate se riješiti nakon 40. godine

Četrdesete donose više životnog iskustva, ali i priliku da preispitate navike koje vam više ne koriste. Vrijeme je za ostaviti iza sebe sebična i iscrpljujuća ponašanja te se usmjeriti na bolje zdravlje
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U nastavku pogledajte koje stvari ne biste trebali raditi nakon 40-e.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste trebali raditi nakon 40-e. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste trebali raditi nakon 40-e.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZANEMARIVANJE SNA Kasno lijeganje možda djeluje produktivno, ali zapravo samo oduzima energiju sljedećem danu i može povećati razdražljivost. Tijelu je nakon 40. godine kvalitetan san posebno važan za oporavak, pa vrijedi pokušati osigurati dovoljno sati odmora.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
JEDNOSTRANO IZBACIVANJE FRUSTRACIJA Lako je naviknuti se partneru ili prijateljima stalno govoriti o vlastitim problemima, a pritom zaboraviti pitati kako su oni. Razgovor bi trebao biti dvosmjeran kako bi se i druga osoba osjećala saslušano i važno.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
IZBJEGAVANJE LJUDI UMJESTO RAZGOVORA Ignoriranje ljudi zato što ste zauzeti ili vam je neugodno reći „ne“ može narušiti odnose. Ponekad je dovoljno poslati kratku poruku i iskreno objasniti situaciju umjesto da nekoga tjednima ostavljate bez odgovora.
| Foto: 123RF
ZANEMARIVANJE PREVENTIVNIH PREGLEDA Preskakanje liječničkih i stomatoloških pregleda ili ignoriranje neobičnih bolova može kasnije dovesti do ozbiljnijih problema. Briga o zdravlju odgovornost je prema sebi, ali i prema ljudima koji vas žele imati uz sebe još dugo.
| Foto: AlexRaths
VOĐENJE RAČUNA U VEZAMA Brojanje tko je posljednji platio večeru ili poslao rođendansku čestitku može stvoriti nepotrebnu ogorčenost. Zdravi odnosi ne moraju svaki tjedan biti savršeno izjednačeni, već se temelje na uzajamnoj velikodušnosti i razumijevanju.
| Foto: 123RF
PREUZIMANJE PREVIŠE OBAVEZA Prihvaćanje svakog poziva samo kako biste izbjegli neugodno odbijanje često završi otkazivanjem u posljednji trenutak. Bolje je odmah biti iskren o svojim mogućnostima kako biste mogli ispuniti ono što ste obećali.
| Foto: 123RF
ODBIJANJE UČENJA NOVIH TEHNOLOGIJA Tvrdnja da ste „prestari“ za novu tehnologiju znači da ćete o jednostavnim stvarima morati ovisiti o drugima. Učenje novih digitalnih vještina održava um aktivnim i daje vam veću samostalnost.
| Foto: 123RF
POTREBA DA UVIJEK BUDETE U PRAVU Uvjerenje da je samo vaš način ispravan može ugušiti tuđe ideje i udaljiti ljude od vas. Priznati pogrešku ili saslušati drugačije mišljenje znak je zrelosti i često dovodi do bolje suradnje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BESKRAJNO SKROLANJE PO MOBITELU Provođenje slobodnog vremena uz beskrajno pregledavanje sadržaja na mobitelu odvlači pažnju od ljudi i života oko vas. Odlaganje telefona omogućuje kvalitetnije odnose i veću prisutnost u trenutku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
USPOREĐIVANJE S DRUGIMA Gledanje što bivši kolege iz škole ili fakulteta danas rade može lako izazvati nezadovoljstvo vlastitim životom. Svatko ima drugačiji put i tempo, pa je korisnije usredotočiti se na vlastite ciljeve.
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PREMALO VODE Kofein može neko vrijeme prikriti umor, ali tijelu je potrebna dovoljna količina vode. Dehidracija može utjecati na raspoloženje i koncentraciju, pa osjećaj umora ili mentalne magle ponekad može biti znak da je vrijeme za čašu vode.
| Foto: Canva
DRŽANJE STARIH ZAMJERKI Godinama nositi ljutnju zbog nečega iz prošlosti može biti poput tereta koji stalno nosite sa sobom. Oslobađanje od starih zamjerki omogućuje vam da više energije usmjerite na sadašnjost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZANEMARIVANJE FIZIČKE SNAGE Održavanje mišićne mase važno je i ako se ne bavite sportom na natjecateljskoj razini. Redovito vježbanje snage pomaže očuvati pokretljivost i funkcionalnost tijela kako starite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LOŠE SLUŠANJE DRUGIH Ako samo čekate svoj red za govor, umjesto da stvarno slušate sugovornika, propuštate priliku za kvalitetnu povezanost. Aktivno slušanje može poboljšati partnerske i prijateljske odnose, ali i komunikaciju na poslu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TROŠENJE NOVCA NA STATUSNE SIMBOLE Kupovanje stvari koje vam zapravo ne trebaju samo kako biste impresionirali druge može nepotrebno opteretiti financije. Stabilna ušteđevina i dobro planirana budućnost mnogo su vrjedniji pokazatelji financijskog uspjeha od skupih stvari.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MENTALITET ŽRTVE U SREDNJIM GODINAMA Stalno kriviti roditelje, okolnosti ili šefa za vlastite neuspjehe može vas zadržati u osjećaju nemoći. Preuzimanje odgovornosti za vlastite odluke daje vam veću mogućnost utjecaja na budućnost.
| Foto: STUDIO GRAND OUEST
STALNO OMALOVAŽAVANJE SAMOGA SEBE Šale na vlastiti račun o godinama, izgledu ili sposobnostima možda djeluju bezazleno, ali s vremenom mogu utjecati na način na koji doživljavate sebe. Vrijedi prema sebi razgovarati s istom dozom poštovanja koju biste pokazali bliskoj osobi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZADRŽAVANJE ZNANJA ZA SEBE Čuvanje iskustva i profesionalnog znanja samo zbog straha od konkurencije može ograničiti i vas i druge. Dijeljenje znanja s mlađim kolegama može biti vrijedan način stvaranja nasljeđa i ostavljanja traga.
| Foto: 123RF
OSLANJANJE NA HRANU ZA UTJEHU Posezanje za slatkišima i nezdravom hranom kada ste pod stresom, a ne zato što ste gladni, lako može postati navika. Povremeno uživanje nije problem, ali korištenje hrane kao načina suočavanja s emocijama može dugoročno ostaviti osjećaj umora i iscrpljenosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
STRAH OD BUDUĆNOSTI Stalna briga zbog starenja i strah da ćete izgubiti sposobnosti oduzimaju vam vrijeme koje imate danas. Svako životno razdoblje donosi svoje prednosti, a godine iskustva mogu biti velika prednost ako ih prihvatite umjesto da ih se bojite.
| Foto: canva, ilustracija