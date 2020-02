Prijedlog stiliste: 5 trendova s piste koje bi trebalo ignorirati

Trendovi koje ovih dana donosi tjedan mode u New Yorku, kroz jesenske kolekcije, donose niz ideja i prijedloga, no neki od njih nisu praktični u svakodnevici. Stilist slavnih Jason Bolden i modni dizajner David Meister donose kritički stav o revijama za jesen 2020. Gola haljina je popularna već godinama, no oni smatraju da je njezinoj vladavini došao kraj.

– Želio bih da ovaj trend konačno nestane – komentira Bolden.

– Izuzetno je napadna i koncept ideje je da istakne isključivo siluetu, umjesto haljine koja može imati i neku umjetničku formu. Smatram da je za styling bolje kad je u fokusu odjeća, a ne isključivo tijelo - dodao je.

Dramatični rukavi također su među nepoželjnim trendovima. Činjenica je da tijekom običnog dana uistinu ne možemo nositi preveliki puf na ramenima jer figura djeluje komično.

Dizajner Meister priznaje da voli poveći rukav, ali nekad je sve to previše i može djelovati nakaradno.

– Najednom svi žele natrpati rukav te pritom ignoriraju granice ukrašavanja. Kad je nešto u trendu, onda se to previše napuhuje i doslovno, smatram da bi sve to trebalo malo primiriti i držati se nekih normalnih, prihvatljivih dimenzija – istaknuo je Meister.

Osim u puf varijanti, rukavi dolaze i u kroju plašta koji bi također trebali ostati samo na pisti.

– Ovaj izgled rukava koji podsjećaju na plašt previše zatvara siluetu i djeluje "umorno" – smatra Meister. Istina da rukav-plašt u realnom životu često nema smisla, najpraktičniji su oni standardni, koje je lako kombinirati s nekim gornjim komadima.

Pistom svako malo šeće i krinolina, odnosno haljina koja izgleda poput barokne.

– Ljudi se zapravo ne žele mučiti sa suknjom u kojoj ne mogu ni sjesti, a kamoli hodati. Ovakav kroj je previše kompliciran, ne trebate krinolinu da biste izgledali fantastično - komentira Meister.

Naime, ovaj kroj simbol je odijevanja kroz povijest, no u današnje doba čak sve manje prolazi i na vjenčanicama. Žene se ne žele zezati s krinolinama, ipak nam moderno doba daje niz ugodnih, praktičnih rješenja u kojima svaki, pa i najglamurozniji dan može biti ugodan. Poanta odjeće da nam ugodi, a ne da nas sputava, naročito u današnje doba.

Neon nijanse asociraju nas na tehno doba devedesetih te se svako malo pojavljuju na pisti.

– Ipak, mislim da ti snažni tonovi funkcioniraju samo u ljetnim kolekcijama, uglavnom na odmoru – komentirao je Meister, aludirajući na neon tonove u novim, jesenskim kolekcijama. Činjenica je da te svježe boje najbolje izgledaju na manjim odjevnim predmetima jer su naprosto previše upadljivi. A i bolje izgledaju na preplanulu kožu.

