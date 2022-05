Prijeti li nam sada epidemija majmunskih boginja? Evo koji su simptomi i tko su oboljeli

Španjolski Nacionalni mikrobiološki centar tek treba potvrditi sumnje na pojavu majmunskih boginja kod 23 muškarca iz Madrida. Naime, simptomi koji su se pojavili kod njih ukazuju kako bi se moglo raditi o virusnoj infekciji ranije otkrivenoj u Velikoj Britaniji i Portugalu.

POGLEDAJTE VIDEO O OSPICAMA:

- Majmunske boginje inače se šire respiratorno, no kod ovih 23 sumnjivih slučajeva čini se da je do prijenosa zaraze moglo doći putem sluzi tijekom seksualnog odnosa. Svi spomenuti slučajevi otkriveni su u Madridu i to kod muškaraca koji su bili intimni s drugim muškarcima - priopćili su iz Regionalnog zdravstvenog odjela u Madridu.

- Za sad su svi od njih dobro. Kod kuće su u izolaciji, no držimo ih pod nadzorom ukoliko bi im zatrebalo bolničko liječenje - dodali su, a prenosi The Guardian.

- Male su šanse da će se majmunske boginje značajno proširiti, ali ipak ne možemo to isključiti - napomenuo je Fernando Simón, epidemiolog koji vodi španjolski Zdravstveni centar za hitne slučajeve.

Inače, u Portugalu je već potvrđena zaraza majmunskim boginjama kod petero ljudi, a još njih 15 je sumnjivo i čeka se potvrda. I tu se radi o muškarcima. I u Velikoj Britaniji su potvrdili pojavu ulceroznih lezija kod potvrđenih slučajeva, kao i u Portugalu. U prvom od sedam slučajeva radi se o osobi koja se vratila iz Nigerije.

U britanskoj Agenciji za zdravstvenu sigurnost kažu kako se u zadnja četiri slučajeva radi o muškarcima koji se deklariraju kao homoseksualci ili biseksualci.

Koji su simptomi?

Prvi simptomi majmunskih boginja su groznica, glavobolja, bolovi u mišićima, natečeni limfni čvorovi i zimica. Može se javiti i osip koji nalikuje vodenim kozicama ili sifilisu, a zna se s lica proširiti na druge dijelove tijela, pa čak i na spolne organe.

Većina oboljelih se oporavi nakon nekoliko tjedana.

Što su to majmunske boginje?

U MDS priručniku dijagnostike i terapije pojašnjeno je o kakvoj bolesti se radi:

'Virus majmunskih boginja je strukturom sličan virusu velikih boginja, a uzrokuje sličnu, ali blažu bolest. Virus majmunskih boginja, kao i virus velikih boginja, pripada skupini ortomiksovirusa. Iako nije poznat rezervoar majmunskih boginja, virus je endemičan kod glodavaca i majmuna u prašumama Afrike, pogotovo u zapadnoj i središnjoj Africi.

Bolest se u ljudi u Africi pojavljuje sporadično, a ponekad i u epidemijama. Virus se najvjerojatnije prenosi sa životinja na čovjeka preko rana ili sluznica. Prijenos s čovjeka na čovjeka, s udjelom od 8 - 9 posto, nije čest. Većinom obolijevaju djeca. Osobe koje su primile cjepivo protiv velikih boginja imaju manji rizik za stjecanje infekcije. U Africi mortalitet iznosi 4 do 22 posto.

Klinički, majmunske boginje nalikuju velikim boginjama, no kožne promjene češće izbijaju u jednom mahu, a češće se nalazi i limfadenopatija. Razlikovanje majmunskih boginja od velikih boginja i varičele na temelju kliničke slike ponekad nije moguće.

Dijagnoza se postavlja na temelju stanične kulture, PCR–a, imunohistokemije ili elektronskom mikroskopijom, ovisno o tome koja je metoda dostupna. Liječenje je suportivno. Majmunske boginja treba prijaviti javnozdravstvenoj službi.'

Najčitaniji članci