Princ Charles otkrio je omiljeni recept za doručak - pečena jaja

Princ Charles obožava jaja, a priča se da kuhana jaja jede svaki dan. Svoju ljubav prema njima ove je nedjelje podijelio na Twitteru i Instagramu. Kuća Clarence objavila je recept za pečena jaja sa sirom.

Pečena jaja sa sirom (recept kuće Clarence):



100 g povenulog špinata

1 cherry rajčica ili sušena rajčica

35 g mekog sira jakog okusa

1 jaje

80 g milerama

15 g naribanog tvrdog sira

svježi bosiljak narezan

*gdje je moguće, koristite organske sastojke

Priprema:

Namastite maslacom mali pleh. Obložite ga špinatom tako da u sredini ostavite mali krug. Cherry rajčice narežite na četvrtine i stavite na špinat. Pospite meki sir između rajčica. Dodajte bosiljak. Posolite i popaprite.

Razbijte jaje u sredinu špinata. Prelijte ga mileramom, ali pokušajte ne razliti bjelanjak. Pospite s naribanim sirom. Stavite u zagrijanu pećnicu (180 C) na 8-10 minuta. Ostavite da se malo ohladi prije jedenja.

A proud champion of native British cheese, His Royal Highness has released one of his favourite recipes, Cheesy Baked Eggs, which can be made by using any number of our great British cheeses. 🧀🍳 #BritishCheeseWeekender pic.twitter.com/htogWqGFQ2