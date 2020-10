Pripremite dom za mračne dane uz najbolje savjete dizajnera

Kako je dan postao kraći puno manje imamo prirodnog svijetla u našem domu. Međutim, našem domu možemo dodati svjetlosti jednostavnim podešavanjem dekora, a bez velikih financijskih izdataka

<p>Dizajneri interijera podijeli su svoje savjete kako svoj dom učiniti sretnim i toplim mjestom za vrijeme hladnih dana.</p><h2>1. Nabavite svježe biljke </h2><p>Bez obzira kojim jezikom govorite ili iz koje ste zemlje, cvijeće je univerzalni simbol sreće, kaže dizajnerica interijera Gabrielle Santiago</p><p>- Uključivanje svježeg cvijeća u vaš dom bilježi osjećaje radosti, ljepote i žive energije - dodala je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</strong></p><p>Kutovi kuće koji su mračni u ljetnim mjesecima zimi mogu biti posebno mračni, kaže dizajnerica interijera LeeAnn Baker. Jedan od načina da date svijetlo tom prostoru je dodavanje biljaka.</p><h2>2. Koristite tople teksture i toplije boje</h2><p>- Razmislite o tome da dodate malo baršuna, jer ovaj materijal upija energiju. Njegov mekani materijal čini ga savršenim dodatkom za hladnu zimu - kaže Santiago.</p><p>Osim teksture, uzmite u obzir i boju.</p><p>- Obožavam tradicionalne tamne i ćudljive boje jeseni, ali dodavanje živahnih boja i smaragdnozelenih naglasaka može donijeti sjajnu energiju u mračne dane pred nama - kaže dizajnerica interijera Mel Bean.</p><h2>3. Umjetnička djela dočaravaju sliku topline</h2><p>Santiago predlaže da u svoj prostor dodate umjetnička djela koja odražavaju vašu namjeru ove zime ili umjetnička djela koja inspiriraju na promjene.</p><p>- Odaberite umjetnička djela koja u vašem tijelu potiču toplinu, onu vrstu umjetnosti zbog koje želite zaroniti u nju. Ona ne služe samo kao ukras, već i kao fizički podsjetnik na ono što dolazi ili odraz nadahnuća - kaže Santiago.</p><h2>4. Metal i drvo</h2><p>Upotrijebite metale i drvo u toplijim tonovima kako biste povećali vizualnu temperaturu u sobi. To se može primijeniti putem namještaja ili umjetnina, smatra Santiago.</p><h2>5. Ogledala</h2><p>U praksi feng shuija zrcala su povezana s elementom vatre, poput svjetla koje se ne može isključiti.</p><p>- Ogledala neprestano projiciraju ono što na njih baca svjetlost. Iako ne postoji 'prekidač za isključivanje', ogledala pomažu osvijetliti vaš prostor uzimajući malo svjetla i značajno ga povećavajući. Oni također mogu pomoći u iluziji razmjera, dodajući sobi veliku toplinu - objašnjava Santiago.</p><h2>6. Vatra</h2><p> Vatru je najbolje sigurno koristiti u obliku svijeća ili improviziranom kaminu.</p><p>-Svijeće pomažu da prostor učinite toplim i privlačnim, a ako imaju miris to može potaknuti naša sjećanja - dodala je Santiago, a piše <a href="https://www.wellandgood.com/how-make-home-happy-place/">Well and Good</a>.</p><p> </p>