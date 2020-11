A post shared by Insert Montage (@insertmontage) on Nov 9, 2020 at 6:14am PST

Pripremite maramice: Božićna reklama koja će izmamiti suze

Ponekad su brojne uspomene stvorene oko jednog posebnog predmeta, ukrasa ili igračke, ali ono što mu daje težinu su osjećaji i gubitak koji vežemo uz njega. Ovaj video će vas raznježiti...

<p>Iako do Božića imamo nešto manje od 50 dana, pripreme su već počele. Tako je Disney objavio božićni video koji slavi 40-godišnje partnerstvo s dječjom dobrotvornom organizacijom Make-A-Wish kroz dirljivu obiteljsku priču.</p><p><span id="cke_bm_67727S" style="display: none;"> </span><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maskira se u Disneyeve princeze i posjećuje bolesnu djecu</strong></p><p>Video prikazuje djevojčicu 1940. kako dobiva od oca na poklon Mickeyja, a upravo on postaje dio njihova života i ljubavi kroz naredna desetljeća. Djevojčica postaje majka i baka koja se skrbi za svoju unuku i njoj daje Mickeya. No tu se priča malo komplicira kako unuka odrasta. </p><p>POGLEDAJTE TAJ DIRLJIVI VIDEO:</p><p>Disney kroz ovu reklamu oglašava da svakom kupnjom vintage Mickeya dio prihoda odlazi dobrotvornoj organizaciji Make-A-Wish, kao i skidanje pjesme Love is A Compass, od koje će se donirati sav prihod. . Svake godine Mickey simbolizira Lolino djetinjstvo i današnju vezu s unukom, što u konačnici nadahnjuje svečano iznenađenje na božićno jutro.</p><p>Kako bi proslavio temu svečanih obiteljskih tradicija, Disney potiče obožavatelje da na Facebooku, Instagramu ili Twitteru podijele vlastite prošlosti i sadašnje svečane uspomene pomoću #LoveFromDisney.</p><p>Za svaku podijeljenu posebnu uspomenu Disney će donirati 1 dolar (oko 6,5 kuna) za Make-A-Wish organizaciju.</p><p>- Božić je vrijeme darivanja, prisjećanja starih uspomena te stvaranja novih i drago nam je što ćemo predstaviti ovu svečanu kampanju koja podržava našeg dugoročnog dobrotvornog partnera Make-A-Wish. Cilj nam je bio ispričati univerzalnu priču koja nadahnjuje kroz teme obitelji, ljubavi i posebnih blagdanskih tradicija. Nadamo se da će ljubitelji Disneya uživati ​​u kratkom filmu - rekla je<strong> Tasia Filippatos</strong> iz Disneya.</p><p> </p>