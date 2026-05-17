Pripremite se: Pet ključnih koraka do savršene kože za nadolazeće ljetne temperature

Kako pripremiti kožu za ljeto, a ne zatrpati je slojevima proizvoda? Istina je da ljetna rutina traži drugačije proizvode, ali ne mora biti komplicirana. Nekoliko dobro promišljenih koraka može napraviti veću razliku od police prepune različitih proizvoda, za koje nekada i ne znamo čemu služe.

Njega kože ne temelji se samo na proizvodima. Ono što unosite u organizam, kao i količina vode koju pijete i način na koji se izlažete suncu jednako su važni. Uravnotežena prehrana bogata zdravim mastima i antioksidansima dodatno će podržati zdravlje i izgled kože iznutra.

1. Čišćenje kože

Kako je koža zimi suha i puca, tako je ljeti problem da se brže masti, znoji i skuplja nečistoće. To ipak ne ne znači da joj trebaju agresivni čistači. Birajte formule koje će ukloniti SPF, znoj i višak sebuma, a da pritom ne ostavljaju osjećaj zatezanja. Jer upravo je balans ono što koži najviše treba, kako ne bi postala preosjetljiva.

2. Hidratacija

Ljeto nije vrijeme za teške serume i kreme koji guše kožu. Prebacite se na lagane slojeve koji hidriraju, ali dopuštaju koži da diše. Serumi, gel-kreme i osvježavajuće maglice idealni su za dnevnu rutinu jer vraćaju vlagu koju koža gubi na suncu i visokim temperaturama. Koža koja je dovoljno hidrirana uvijek izgleda zdravije i sjajnije.

3. Antioksidansi

Ovo je važan korak u njezi kože koji čini razliku tijekom čitave godine, pa ih se nemojte odreći niti i ljetnim mjesecima. Vitamin C, niacinamid i slični sastojci djeluju kao zaštitni sloj protiv vanjskih utjecaja, pomažu u borbi protiv neujednačenog tena i daju koži zdravi sjaj. Nisu teški, a dugoročno daju vidljive rezultate.

4. SPF nije opcionalan

Bez obzira na to koliko je vaša rutina jednostavna, ovaj korak ne preskačite. Zaštita od sunca je temelj zdrave kože, posebno ljeti kada je izloženost UV zračenju veća nego inače. Lagane, nekomedogene formule danas omogućavaju da SPF nosite bez osjećaja težine ili masnog sjaja te ga treba koristiti svakodnevno - po potrebi i više puta na dan.

5. Piling, ali umjereno

Piling može učiniti da koža izgleda svježe i glatko, ali ljeti vrijedi pravilo: manje je više. Jedan do dva puta tjedno sasvim je dovoljno da uklonite mrtve stanice i održite ten ujednačenim, bez iritacije ili narušavanja prirodne barijere kože.