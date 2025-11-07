Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima

Pripremite se - stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini. Od 9. do 29. studenog, planet koji vlada komunikacijom, tehnologijom i razumijevanjem ponovno kreće na svoj poznati, prividno unatrag okrenut put
Iako mnogi ovaj tranzit doživljavaju kao stresan, astrolozi ga vide kao vrijeme introspekcije i revizije. Umjesto da započinjemo nove projekte, sada je idealan trenutak za usporavanje, preispitivanje planova i dovršavanje onoga što je ostalo nedovršeno.
OVAN - Pazite na svoje riječi – impulzivnost bi vas mogla dovesti u neugodne situacije. Retrogradnost donosi potrebu da preispitate svoja uvjerenja i životne ciljeve. U drugom dijelu mjeseca, fokus se prebacuje na intimne odnose i zajedničke financije, pa budite spremni na razgovore o povjerenju i granicama.
BIK - Odnosi i dijeljenje resursa bit će u središtu pažnje. Pitanja povjerenja i ranjivosti izlaze na površinu, a mogući su i nesporazumi s partnerima – bilo poslovnim, bilo ljubavnim. Retrogradni Merkur od vas traži da budete iskreni, ali i strpljivi dok drugi pokušavaju izraziti svoje osjećaje.
BLIZANCI - Vaš vladar Merkur ovaj put vam donosi posebnu dozu kaosa. U prvoj polovici perioda fokus je na partnerstvima – moguće su stare poruke, povratak bivših i komunikacijski nesporazumi. U drugom dijelu, energija se seli na zdravlje i rutinu, što vas potiče da reorganizirate svakodnevni ritam i brigu o sebi.
RAK - Vaš radni tempo i odnosi s kolegama mogli bi postati napeti. Obavezno dvaput provjerite svaki zadatak i izbjegavajte pretpostavke u komunikaciji. Drugi dio retrogradnog razdoblja budi vašu kreativnost i romantičnu stranu, što može donijeti i novi pogled na stare odnose.
LAV - U fokusu su romantika, zabava i samoizražavanje. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovno pojaviti, no pazite da vas nostalgija ne zavede. Kasnije se energija seli na obiteljske teme, gdje su mogući duboki emocionalni razgovori i rješavanje starih nesuglasica.
DJEVICA - Kao znak kojim vlada Merkur, vi ćete ovu retrogradnost osjetiti posebno snažno. Moguće su tenzije unutar obitelji, problemi u kućanstvu i osjećaj preopterećenosti. Važno je ne zadržavati frustracije, već otvoreno komunicirati i jasno izražavati svoje potrebe.
VAGA - Komunikacija vam može postati klizav teren – posebno u pisanju, porukama i poslovnim razgovorima. Energija će vam biti razbacana, pa se potrudite fokusirati na ono što je doista bitno. U drugom dijelu mjeseca, financije i osobne vrijednosti postaju ključna tema introspekcije.
ŠKORPION - Prvi dio retrogradnog Merkura aktivira vaše financije i osjećaj vlastite vrijednosti, dok drugi dio, kad Merkur uđe u vaš znak, donosi duboko preispitivanje identiteta i osobnih granica. Očekujte emotivna buđenja i trenutke uvida koji mogu promijeniti vašu perspektivu.
STRIJELAC - Kako retrogradni Merkur započinje upravo u vašem znaku, osjetit ćete nemir i sumnju u vlastite ciljeve. Bit ćete skloni analizirati svaku odluku i preispitivati svoj smjer. Iskoristite ovaj period za samorefleksiju – odgovori koje tražite mogli bi doći iznutra.
JARAC - Vrijeme je da se povučete i odmorite. Ovaj ciklus otvara prostor za duhovnu obnovu i suočavanje s potisnutim emocijama. Drugi dio retrogradnosti donosi preispitivanje prijateljstava i društvenih veza, pa budite oprezni s onima kojima povjeravate svoje tajne.
VODENJAK - Retrogradni Merkur unosi zbrku u vaš društveni i profesionalni život. Moguće su nesuglasice s prijateljima, ali i promjene planova u karijeri. Kasnije se energija preusmjerava na vaš ugled i javni imidž, pa razmislite što želite ostaviti iza sebe.
RIBE - Vaša karijera i profesionalni ciljevi bit će pod povećalom. Moguća su kašnjenja, nejasne poruke i osjećaj da vam nadređeni ne daju jasne smjernice. Ipak, ovo je vrijeme da preispitate smjer kojim idete i da shvatite što vas uistinu ispunjava.
