Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRIJEME INTROSPEKCIJE

Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima

Pripremite se - stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini. Od 9. do 29. studenog, planet koji vlada komunikacijom, tehnologijom i razumijevanjem ponovno kreće na svoj poznati, prividno unatrag okrenut put
Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima
Iako mnogi ovaj tranzit doživljavaju kao stresan, astrolozi ga vide kao vrijeme introspekcije i revizije. Umjesto da započinjemo nove projekte, sada je idealan trenutak za usporavanje, preispitivanje planova i dovršavanje onoga što je ostalo nedovršeno. | Foto: 123RF
1/14
Iako mnogi ovaj tranzit doživljavaju kao stresan, astrolozi ga vide kao vrijeme introspekcije i revizije. Umjesto da započinjemo nove projekte, sada je idealan trenutak za usporavanje, preispitivanje planova i dovršavanje onoga što je ostalo nedovršeno. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025