Prirodni lijekovi protiv upala

Ako upala traje predugo i postane kronična tada možemo govoriti o tome da postoji problem.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ako se ne kontrolira, to može uzrokovati oštećenje stanica, tkiva i organa, što utječe na njihovu funkciju. Ovo je ozbiljno jer s vremenom može pridonijeti razvoju kroničnih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti, raka i dijabetesa.

Iako postoje dodaci prehrani koji djeluju protiv upale, postoje i prirodni načini za smanjenje upala. Oni nisu tako zastrašujući kako se čine, jer su to zdrave navike koje možda već prakticirate, a koje općenito doprinose vašem zdravlju.

Ako još uvijek radite na usvajanju ovih navika, ne odustajte.

- Nikada nije kasno započeti sa zdravim navikama poput zdravije prehrane. Promjene koje uvedete u bilo kojoj dobi mogu poboljšati vaše zdravlje, bez obzira gdje se trenutno nalazite u svom zdravstvenom putovanju - kaže dr. William Li, liječnik i autor knjige 'Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself'.

Što kronična upala čini tijelu?

Ne postoji univerzalan skup simptoma koje svaka osoba s kroničnom upalom može doživjeti.

- Simptomi se mogu razlikovati ovisno o tome koji dio ili dijelovi tijela su zahvaćeni. Na primjer, bol ili ukočenost u zglobovima ili mišićima mogu biti znak, dok kronični osip može ukazivati na upalu u koži ili negdje drugdje u tijelu - kaže dr. Barkett.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ono što je jasnije jest što upala može učiniti našem tijelu ako ne pronađemo načine da je smanjimo i držimo pod kontrolom.

- Kada kronična upala traje duže vrijeme, može oštetiti tkiva u tijelu. Na primjer, upala u plućima može dovesti do astme, u krvnim žilama može ubrzati kardiovaskularne bolesti, a u probavnom sustavu povećati rizik od raka - objašnjava dr. Barkett.

Iako postoje krvni testovi koji mogu otkriti određene markere upale, najbolje je konzultirati se s liječnikom ako mislite da imate simptome koji bi mogli ukazivati na nekontroliranu upalu, kako bi se moglo odrediti najbolji način za provjeru vašeg stanja.

Prirodni načini za borbu protiv kronične upale

Općenito, najbolje je razviti zdrave navike poput uravnotežene prehrane bogate protuupalnim namirnicama, smanjenja stresa, dovoljno sna i redovite tjelesne aktivnosti.

- Mnoge stvari koje promiču opće zdravlje prirodno imaju protuupalni učinak - kaže dr. Barkett.

Slijedite uravnotežen, zdrav način prehrane

Ono što jedete jedan je od najsnažnijih načina za kontrolu upale.

- Dobra vijest je da raznolika, hranjiva prehrana može pomoći tijelu da regulira upale - kaže Dawn Jackson Blatner, nutricionistica i autorica knjige 'The Flexitarian Diet'.

Mediteranski način prehrane jedan je od najjednostavnijih načina za postizanje toga, jer su glavni sastojci (mnogo svježeg voća i povrća, cjelovite žitarice, nemasni proteini, zdrave masti poput maslinovog ulja, avokada, orašastih plodova i sjemenki) bogati hranjivim tvarima s protuupalnim učinkom.

Uključite ove namirnice u svoju prehranu:

Šareno voće i povrće: Svijetle namirnice poput bobičastog voća, jabuka, kupusa, mrkve, brokule, cikle i paprika bogate su antioksidansima i drugim protuupalnim spojevima.

Svijetle namirnice poput bobičastog voća, jabuka, kupusa, mrkve, brokule, cikle i paprika bogate su antioksidansima i drugim protuupalnim spojevima. Hrana bogata vlaknima: Zdrav probavni sustav pomaže regulirati upale, a hrana bogata vlaknima poput graha, leća i cjelovitih žitarica potiče ravnotežu crijevne flore.

Zdrav probavni sustav pomaže regulirati upale, a hrana bogata vlaknima poput graha, leća i cjelovitih žitarica potiče ravnotežu crijevne flore. Zdrave masti: Polinezasićene i mononezasićene masti pomažu smanjiti upale. Losos, pastrva, orašasti plodovi, masline, avokado i maslinovo ulje bogati su tim zdravim mastima.

Polinezasićene i mononezasićene masti pomažu smanjiti upale. Losos, pastrva, orašasti plodovi, masline, avokado i maslinovo ulje bogati su tim zdravim mastima. Hrana bogata magnezijem: Istraživanja sugeriraju da magnezij djeluje kao antioksidans u borbi protiv upale. Špinat, bučine sjemenke, tunjevina, smeđa riža, bademi, avokado i tamna čokolada sjajni su izvori ovog minerala.

Istraživanja sugeriraju da magnezij djeluje kao antioksidans u borbi protiv upale. Špinat, bučine sjemenke, tunjevina, smeđa riža, bademi, avokado i tamna čokolada sjajni su izvori ovog minerala. Proteini: Obroci bogati proteinima pomažu stabilizirati razinu šećera u krvi i spriječiti nastanak upala. Počnite dan s doručkom bogatim proteinima, poput zobene kaše s malo-masnim mlijekom i kikiriki maslacem ili tvrdo kuhanim jajem.

Redovito vježbajte

Redovito kretanje ključan je način da kontrolirate upale i podržite opće fizičko i mentalno zdravlje. Istraživanje sa Sveučilišta Duke pokazalo je da vježbanje smanjuje oštećenje mišića izazvano kroničnim upalama. Ciljajte na barem 150 minuta tjedno, što se može svesti na samo 30 minuta dnevno.

Upravljanje stresom

Kronični stres može potaknuti upalu. Tehnike za smanjenje stresa poput meditacije, ritmičkog disanja i provođenja vremena u prirodi pomažu smanjiti razinu kortizola i time smanjiti upale.

Briga o zdravlju crijeva

Zdrava crijeva su temelj općeg zdravlja jer su mnogi tjelesni sustavi povezani s crijevnom florom. Probiotici i prebiotici, poput jogurta i fermentiranih namirnica, pomažu održati ravnotežu korisnih bakterija koje imaju protuupalni učinak.

Dovoljno sna

Nedostatak kvalitetnog sna može povećati markere upale. Kvalitetan san omogućuje tijelu da se obnovi i resetira protuupalne signale.

Korištenje začina i bilja

Kuhanje sa začinima poput kurkume, crnog papra i cimeta pomaže smanjiti upale. Eksperimentirajte s novim začinima i dodajte ih redovito u svoje obroke.

Izgradnja zdravog načina života koji uključuje dobre navike najbolji je način za prirodno smanjenje i kontrolu kroničnih upala. Osim toga, ove navike koristit će vašem općem fizičkom i mentalnom zdravlju.