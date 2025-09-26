Pristojnost po horoskopu: Koji znakovi imaju najbolje manire?

12. STRIJELAC - Na dnu ljestvice nalaze se Strijelci, ne zato što su zli, već zato što su previše opušteni i usredotočeni na život punim plućima da bi se zamarali formalnostima. Za njih je bonton nepotrebno kompliciranje. Žele podijeliti svoje ideje sa svijetom i slijediti svoj put, a pravila ponašanja vide kao prepreku slobodi. Često nisu ni svjesni da su nepristojni, a njihova brutalna iskrenost može povrijediti druge. Njihov moto je živjeti i pustiti druge da žive, a maniri se u to jednostavno ne uklapaju. | Foto: 123RF